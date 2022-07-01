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Англия в дополнительное время выиграла Евро U-19

Общие новости
(1 голосов)

Израилю - респект за борьбу

Англия в дополнительное время выиграла Евро U-19

Фото: twitter.com/AVFC_News

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Бой слона и моськи в финале юношеского чемпионата Европы прошел совсем не так, как можно было ожидать.

Весь первый тайм Израиль атаковал, прессинговал высоко и, по сути, разрушил англичанам их первоначальный план на игру. Особенно понравились плеймейкер Оскар Глох и правый вингер Тай Абед - оба невысокие, но очень ловкие и техничные.

Англия же предстала командой силовой, рассчитывающей на стандарты, контратаки, а еще физическую мощь. Почти каждый из "Трех Львов" был в полтора раза крупнее оппонента.

В итоге это таки сыграло свою роль. Израиль открыл счет в первом тайме, пока у него хватало сил на прессинг и контратаки - гол Глоха в быстром прорыве получился на загляденье.

Англия же ответила после перерыва банальным угловым - израильтяне трижды в течение двух секунд проиграли силовую борьбу, и это 1:1.

Дальше начались качели. Евреи активно использовали левый фланг, где доминировал Рей Ревиво; у фаворита выделялся мощный Чуквуэмека из "Астон Виллы" - в одном из эпизодов он даже попал в штангу.

Развязка же наступила в дополнительное время. Израиль играл на морально-волевых - честь ему и хвала, но Англия победила заслужено. По сути, команды создали по два стопроцентных момента, но если британцы свои забили, то евреи оба раза промахнулись практически с линии вратарской.

Для справки, последний гол у "Львов" провели "мажоры" - сын Рори Дилепа Лиам выкатил на пустые ворота, а сын боксера Марка Рэмси Аарон их поразил.

Для Англии это 11-й континентальный титул в категории U-19. Израиль же свой дебютный футбольный финал на больших турнирах отыграл достойно, но в итоге таки дал слабину.

Финал Евро U-19. Трнава. "Стадион Антона Малатинского"

Израиль U-19 - Англия U-19 - 1:3

Голы: Глох, 40 - Дойл, 52, Чуквуэмека, 108, Рэмси, 116

Израиль U-19: Царфати - Фейнгольд (Томер, 90+2), Лемкин, Исраелов, Ревиво - Мадмон, Канцапольский (Нави, 67) - Абед (Ифра, 86), Глох, Лугаси (Тургеман, 86) - Салман (Горно, 67)

Англия U-19: Кокс - Эдвардс, Куанса, Дойл - Ойегоке (Нортон-Каффи, 73), Скотт (Айрогбунам, 73), Чуквуэмека, Вейл - Девайн (Чамберс, 85) - Скарлетт (Дилеп, 105), Байно-Гиттенс (Рэмси, 58)

Предупреждения: Фейнгольд, 17, Канцапольский, 45+1, Тургеман, 107, Мадмон, 120 - Эдвардс, 39, Дойл, 42, Скотт, 56, Нортон-Каффи, 90+3, Айрогбунам, 115, Чуквуэмека, 120

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В статье: Англия U-19 Израиль U-19 Евро U-19
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Комментарии (1)
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Eugen03 (Чернигов)
02.07.2022 в 00:56
Что за идиот писал этот отчёт?какие Евреи???Израильтяне или Израиль, но что за евреи….Скоро будете после игр Румынии писать цыгане?
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