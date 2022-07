Англия в дополнительное время выиграла Евро U-19

Бой слона и моськи в финале юношеского чемпионата Европы прошел совсем не так, как можно было ожидать.

Весь первый тайм Израиль атаковал, прессинговал высоко и, по сути, разрушил англичанам их первоначальный план на игру. Особенно понравились плеймейкер Оскар Глох и правый вингер Тай Абед - оба невысокие, но очень ловкие и техничные.

Англия же предстала командой силовой, рассчитывающей на стандарты, контратаки, а еще физическую мощь. Почти каждый из "Трех Львов" был в полтора раза крупнее оппонента.

В итоге это таки сыграло свою роль. Израиль открыл счет в первом тайме, пока у него хватало сил на прессинг и контратаки - гол Глоха в быстром прорыве получился на загляденье.

Israel’s Oscar Gloch puts the team up 1-0 against England in the UEFA under 19 Finals. pic.twitter.com/JCNr11BHNu

Англия же ответила после перерыва банальным угловым - израильтяне трижды в течение двух секунд проиграли силовую борьбу, и это 1:1.

Дальше начались качели. Евреи активно использовали левый фланг, где доминировал Рей Ревиво; у фаворита выделялся мощный Чуквуэмека из "Астон Виллы" - в одном из эпизодов он даже попал в штангу.

Развязка же наступила в дополнительное время. Израиль играл на морально-волевых - честь ему и хвала, но Англия победила заслужено. По сути, команды создали по два стопроцентных момента, но если британцы свои забили, то евреи оба раза промахнулись практически с линии вратарской.

Incredible assist from Harvey Vale that puts England 2-1 up in extra time of the final of the U19 Euros. pic.twitter.com/EAiC0yEdXG