  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Кипрский клуб подтвердил переход защитника Зари

Общие новости
(1 голосов)

Украинскую команду он покинул на правах свободного агента

Кипрский клуб подтвердил переход защитника Зари

Фото: pafosfc.com.cy

Новина українською

Бразильский защитник "Зари" Жуниньо продолжит карьеру в чемпионате Кипра.

26-летний футболист заключил контракт с кипрским "Пафосом", сообщает официальный сайт команды. Детали перехода бразильца не афишируется, но согласно данным Transfermarkt - это полноценное подписание свободного агента.

Напомним, Жуниньо перебрался в Украину в 2020 году. За это время бразилец сыграл 31 матч за луганский клуб, в которых отличился голом и двумя результативными передачами.

Весной он на правах аренды выступал за бразильский "Гояс".

Читайте такжеСтал известен срок контракта Скрипника с Ворсклой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Жуниньо Пафос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
pafosfc.com.cy

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде