Кипрский клуб подтвердил переход защитника Зари
Украинскую команду он покинул на правах свободного агента
Фото: pafosfc.com.cy
Бразильский защитник "Зари" Жуниньо продолжит карьеру в чемпионате Кипра.
26-летний футболист заключил контракт с кипрским "Пафосом", сообщает официальный сайт команды. Детали перехода бразильца не афишируется, но согласно данным Transfermarkt - это полноценное подписание свободного агента.
Напомним, Жуниньо перебрался в Украину в 2020 году. За это время бразилец сыграл 31 матч за луганский клуб, в которых отличился голом и двумя результативными передачами.
Весной он на правах аренды выступал за бразильский "Гояс".
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Источник:pafosfc.com.cy
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