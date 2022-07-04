Кипрский клуб подтвердил переход защитника Зари

Бразильский защитник "Зари" Жуниньо продолжит карьеру в чемпионате Кипра.

26-летний футболист заключил контракт с кипрским "Пафосом", сообщает официальный сайт команды. Детали перехода бразильца не афишируется, но согласно данным Transfermarkt - это полноценное подписание свободного агента.

Напомним, Жуниньо перебрался в Украину в 2020 году. За это время бразилец сыграл 31 матч за луганский клуб, в которых отличился голом и двумя результативными передачами.

Весной он на правах аренды выступал за бразильский "Гояс".