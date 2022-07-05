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Вспомните ТОП-20 самых дорогих бразильских футболистов? Квиз

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В ТОПе есть два трансфера из донецкого "Шахтера"

Вспомните ТОП-20 самых дорогих бразильских футболистов? Квиз

Фото: arsenal.com

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 5 июля, лондонский "Арсенал" усилился бразильским форвардом действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити" Габриэлем Жезусом. За латиноамериканца "канониры" отдали более 52 миллионов евро.

В связи с этим переходом мы предлагаем вам упомянуть 20 самых дорогих бразильских футболистов. Трансферная стоимость указана согласно данным порталала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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