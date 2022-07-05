Вспомните ТОП-20 самых дорогих бразильских футболистов? Квиз

Вчера, 5 июля, лондонский "Арсенал" усилился бразильским форвардом действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити" Габриэлем Жезусом. За латиноамериканца "канониры" отдали более 52 миллионов евро.

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