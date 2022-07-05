Подозревают договорняки: в Сьерра-Леоне проведут расследование после побед со счетами 91:1 и 95:0
Да неужели?!
Фото: lequipe.fr
Чудеса творятся в гонке за место в элитном дивизионе Сьерра-Леоне. На выходных здесь зафиксированы две победы со счетами 91:1 и 95:0.
Названия команд вам ничего не скажут, но героев надо знать - это ФК "Галф", "Кахула Рейнджерс", "Кокима Ливан" и "Лумбенбу Юнайтед".
Как сообщают свидетели фантастических разгромов, в обоих матчах футболистов выгоняли с поля просто так, а судьи куда-то пропадали в перерыве. В итоге некоторые "бомбардиры" забивали за матч по 30 голов и более.
"Федерация футбола хотела бы успокоить болельщиков и заверить, что, если матчи окажутся договорными, их участников накажут", - это пока вся реакция от местной федерации футбола.
Популярное сейчас
- Шойгу заявил, что война в Украине будет продолжаться до выполнения всех задач путина
- Полтысячи двухсотых и трехсотых. Мэр Мелитополя – о потерях россиян после удара ВСУ по базе оккупантов
- В Донецке мощно "хлопнул" склад боеприпасов российских оккупантов
- Как собрать команду из свободных агентов. Три сценария
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО