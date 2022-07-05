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Подозревают договорняки: в Сьерра-Леоне проведут расследование после побед со счетами 91:1 и 95:0

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(1 голосов)

Да неужели?!

Подозревают договорняки: в Сьерра-Леоне проведут расследование после побед со счетами 91:1 и 95:0

Фото: lequipe.fr

Новина українською

Чудеса творятся в гонке за место в элитном дивизионе Сьерра-Леоне. На выходных здесь зафиксированы две победы со счетами 91:1 и 95:0.

Названия команд вам ничего не скажут, но героев надо знать - это ФК "Галф", "Кахула Рейнджерс", "Кокима Ливан" и "Лумбенбу Юнайтед".

Как сообщают свидетели фантастических разгромов, в обоих матчах футболистов выгоняли с поля просто так, а судьи куда-то пропадали в перерыве. В итоге некоторые "бомбардиры" забивали за матч по 30 голов и более.

"Федерация футбола хотела бы успокоить болельщиков и заверить, что, если матчи окажутся договорными, их участников накажут", - это пока вся реакция от местной федерации футбола.

Подозревают договорняки: в Сьерра-Леоне проведут расследование после побед со счетами 91:1 и 95:0 - изображение 1
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В статье: договорные матчи Сьерра-Леоне
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Источник:
L'Equipe

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2022 в 23:29
лига для супряги
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