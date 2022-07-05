Подозревают договорняки: в Сьерра-Леоне проведут расследование после побед со счетами 91:1 и 95:0

Чудеса творятся в гонке за место в элитном дивизионе Сьерра-Леоне. На выходных здесь зафиксированы две победы со счетами 91:1 и 95:0.

Названия команд вам ничего не скажут, но героев надо знать - это ФК "Галф", "Кахула Рейнджерс", "Кокима Ливан" и "Лумбенбу Юнайтед".

Как сообщают свидетели фантастических разгромов, в обоих матчах футболистов выгоняли с поля просто так, а судьи куда-то пропадали в перерыве. В итоге некоторые "бомбардиры" забивали за матч по 30 голов и более.