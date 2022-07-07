Де Дзерби пакует чемоданы, Боруссия нашла замену Холанду. Главные новости за 6 июля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 6 июля.

Роберто Де Дзерби прекратил сотрудничество с "Шахтёром". По инфомарции известного итальянского журналист Джанлуки Ди Марцио, 43-летний алленаторе в среду разорвал контракт с донецким клубом. Никаких подробностей инсайдер не приводит. Ожидается, что в ближайшее время "Шахтёр" официально подтвердит уход тренера. Заменить Роберто должен экс-тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич.

Киевское "Динамо" проведёт благотворительную товарищескую игру с "Эвертоном". Предварительно стороны договорились провести матч 29-го июля на домашней арене "ирисок" "Гудисон Парк". Инициатором проведения матча выступил ливерпульский клуб. Особенным этот матч станет для экс-фулбека "Динамо" Виталия Миколенко, в январе перебравшего в АПЛ за 21 миллион фунтов. Миколенко стал третьей самой дорогой продажей в истории киевлян после Ярмоленко и Шевченко.

"Боруссия" нашла замену Эрлингу Холанду. Дортмунд объявил о подписании форварда "Аякса" Себастьяна Аллера. 28-летний таргетмен обошёлся клубу в 31 миллион евро. В Амстердаме Аллер подтвердил реноме забивного форварда, забив 47 мячей в 65 матчах за "Аякс". 11 мячей ивуариец забил в 8 матчах прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов. Аллер уже имеет опыт выступлений в Бундеслиге – с 2017-го по 2019-й год нападающий защищал цвета "Айнтрахта", отличившись в чемпионате 26 голами.

Легенда "Марселя" Стив Манданда покинул клуб в качестве свободного агента. Новой командой 37-летнего кипера, как ожидается, станет "Ренн", с которым он договорился о контракте до сезона 2023/24. Манданда является рекордсменом "Марселя" по количеству матчей – Стив провёл за "провансальцев" 610 игр в периоды с 2007-2016 и 2017-2022 годов. В прошлом сезоне Манданда проиграл конкуренцию за место в воротах Пау Лопеса, сыграв всего 9 матчей в Лиге 1.

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг близок к переезду на "Стэмфорд Бридж". По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, англичанин договорился о личном контракте с "Челси". Клубы также близки к согласованию трансфера 27-летнего игрока. Судя по всему, речь о 35-45 миллионах фунтов. Ожидается, что Стерлинг станет первым новичком "Челси" в летнее трансферное окно. Параллельно "синие" работают над подписанием центребека "Ювентуса" Маттейса де Лигта.