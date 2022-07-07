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Литва отправила Украине Bayraktar, на который собирали деньги всей страной

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Литва отправила Украине Bayraktar, на который собирали деньги всей страной

Новина українською

В среду, 6 июля, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что его страна отправила в Украину беспилотник турецкого производства Bayraktar, купленный на собранные гражданами страны средства.

"Беспилотник покидает Литву... Министерство обороны позаботилось об операциях по закупке и других юридических формальностях, чтобы беспилотник со всем боекомплектом был доставлен в Украину", - отметил министр.

Проводить Bayraktar пришли тысячи литовцев.

Литва отправила Украине Bayraktar, на который собирали деньги всей страной - изображение 1

Напомним, литовцы собрали 5 млн евро на Байрактар ​​для Украины за три дня. В компании Байкар были поражены солидарностью литовцев и объявили, что передадут беспилотник бесплатно, а деньги направят на другие нужды украинцев.

Отметим, что граждане Украины собрали средства на четыре Байрактара, а соответствующая акция проходит в Польше.

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В статье: война с Россией
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