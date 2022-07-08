Звезда лондонского Челси избил собственную девушку во время отдыха на яхте!

Молодая звезда лондонского "Челси" Кай Хавертц попал в скандал, который мог перерасти в нечто большее, если бы не люди рядом.

Дело в том, что 23-летний футболист находится в отпуске на яхте у берегов Франции. Конечно, вместе со своей любимой Софией Вебер. Отдых вроде бы шел веселым темпом, как вдруг Хавертца взбесило поведение его девушки и они стали биться прямо на яхте.

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Кай выглядел очень взбешенным и мог нанести вред любимой! Чем завершилась вся эта история, смотрите в новом видео Константина Фолстена. Также, там много других новостей, поэтому не медлите и скорее тыкайте на ролик!