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Звезда лондонского Челси избил собственную девушку во время отдыха на яхте!

Общие новости
(4 голосов)

Новое видео от Фолстена

Звезда лондонского Челси избил собственную девушку во время отдыха на яхте!

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Молодая звезда лондонского "Челси" Кай Хавертц попал в скандал, который мог перерасти в нечто большее, если бы не люди рядом.

Дело в том, что 23-летний футболист находится в отпуске на яхте у берегов Франции. Конечно, вместе со своей любимой Софией Вебер. Отдых вроде бы шел веселым темпом, как вдруг Хавертца взбесило поведение его девушки и они стали биться прямо на яхте.

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Кай выглядел очень взбешенным и мог нанести вред любимой! Чем завершилась вся эта история, смотрите в новом видео Константина Фолстена. Также, там много других новостей, поэтому не медлите и скорее тыкайте на ролик!

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В статье: Фолстен
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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
08.07.2022 в 19:51
На Циганкова схож
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