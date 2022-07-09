Сборная Испании – победитель ЕВРО U-19 среди женщин

Женская сборная Испании U-19 обыграла сборную Норвегии в финале ЕВРО U-19 среди женщин со счетом 2:1. Это золото стало уже четвертым в истории команды: ранее испанки побеждали в 2004, 2017 и 2018 годах.

К сожалению, сборная Украины не смогла отобраться на финальную стадию турнира, прошедшую в Чехии. В квалификационной группе А украинки заняли третье место, пропустив вперед австриек и нидерландок. Во втором же раунде отбора сборная Украины вновь стала третьей – заняв место под сборными Норвегии и Австрии.

Лучшей бомбардиркой турнира стала итальянка Николь Арканьели, забившая пять голов. Она является форвардом сборной Италии и туринского "Ювентуса". Лучшим результатом в истории ЕВРО U-19 среди женщин являются 9 голов, забитые россиянкой Еленой Даниловой на турнире 2005 года.