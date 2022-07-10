Мяч - это лекарство: как выживает футбол в условиях страшнейшего гуманитарного кризиса ХХІ века

Матчи здесь проводят вечером, когда заходит белое пустынное солнце.

Место, где собирается играть, ничуть не напоминает на футбольный газон. На самом деле, здесь даже нет травы – только песок, из которого бережно выковыряли камни и огородили ими границы, за которыми понемногу начинают собираться болельщики.

Профессионального футбола в Йемене нет с 2015 года; все стадионы либо разбомблены, либо же превращены в военные базы, поэтому здесь только так.

По песку, поднимая пыльное облако, бегают как любители, так и вчерашние профессионалы. Среди них когда-то самый известный комментатор страны Сами Аль-Хандали:

"Такие матчи вызывают живые эмоции у толпы; талантливые ребята могут показать себя, а еще они удерживают их от насилия, которое здесь повсюду. Футбол укрепляет их связь с фанатами, представляющими разные племена и кланы".

Может быть, они даже вырастут и не будут стрелять друг в друга, как их родители. Впрочем, до этого далеко.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mohammed Hamoud

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На импровизированных турнирах, организуемых в том числе и Аль-Хамдали, слышно скандирование: "Йемен! Йемен!"

Футбол – пожалуй, последнее связующее звено почти уничтоженной страны, которая с каждым годом все больше напоминает Сомали. Кто здесь правит? За кем будущее? Ясно только, что правды ни за кем нет.

В 2011-м в рамках Арабской весны протестующие довольно мирно свергли диктатора Абдаллу Салеха, однако – сюрприз – стало только хуже.

От нового главы государства Мансура Хади требовали и коррупцию побороть, и бедность, и примирить враждующие кланы – в условиях Йемена такую ​​задачу не выполнили бы даже Черчилль, Рейган и Ли Куан Ю вместе взятые. К тому же Хади не особо и старался.

Основное внимание он уделил хищению того, что не успел разворовать предшественник, а когда деньги совсем кончились, побежал за помощью к МВФ, где согласились выделить транш с одним условием - навести порядок с рынком горючего.

Протестующие в Йемене, 2015 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adil Al-Sharee/Anadolu Agency

Соль в том, что в Йемене бензин продавался дешевле воды благодаря безумным дотациям государства, на которые уходило более 20% бюджета. И нет, это не благотворительность – просто кланы скупали этот супердешевый бензин и продавали за границу, зарабатывая на разнице.

Хади мог воровать, сколько влезет, но посягательства на халявные миллионы местные "элиты" ему не подарили, и уже в 2014-м свергнутый диктатор Салех объединился с шиитскими радикалами-хуситами, чтобы свергнуть президента.

По сути, с этого противоестественного союза и началась катастрофа.

***

Мальчишки, гоняющие мяч на песчаном поле на окраине Ибба, этого не помнят, и потому на них еще есть надежда.

А было все так: Хади сбросили после короткой войны, он бежал в Саудовскую Аравию просить поддержки, а хуситы тем временем устроили террор. Чего еще ждать от движения с лозунгом "Аллах всемогущий, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа за исламом"?

"Митинг" хуситов. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mohammed Hamoud

Говорят, что к тому времени их уже активно снабжал оружием Иран. Главный спонсор мирового терроризма - россия - присоединился чуть позже; он как раз надиктовывал Минские соглашения.

Хуситы хотели провозгласить теократическое государство и имели виды на три приграничных провинции Саудовской Аравии, где проживают шииты - и та ударила на опережение, причем не сама, а с коалицией арабских государств. Целью провозглашалось возвращение легитимного правительства Хади; ну, а вообще они устроили геноцид.

Саудиты разбомбили сотни школ, больниц, жилых кварталов; только за первый месяц бомбардировок погибли более 8,000 гражданских, а 2,5 млн остались без крыши над головой. Вдобавок была установлена ​​полная морская блокада Йемена, которая оставила страну без 90% продовольствия и почти 100% лекарств.

В этот момент Салех с испуга попытался бросить хуситов, присоединившись к коалиции, однако опасные союзники убили его прямо на дороге.

Абдалла Салех. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Saruk

Надо сказать, бомбардировки коалиции хоть и уничтожали Йемен до основания, особого вреда боевикам не наносили. Хади, которого ООН, США и все остальные продолжали считать легитимной властью, не высовывал нос из Эр-Рияда. В Йемене - будто остальных бед мало - объявились еще и ИГИЛ с Аль-Каидой.

Все вместе они устроили карусель убийств, где смертей от голода, холеры, дифтерии и обезвоживания даже больше, чем от пуль и снарядов. По состоянию на конец 2021-го суммарно в стране погибло не менее 370 тысяч человек; около 22 млн нуждаются в срочной гуманитарной помощи, которая невозможна из-за блокады портов.

В этом аду слабаки подсаживаются на иглу; отбросы за деньги берут в жены детей. Ну а сильные духом играют футбол.

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30-летний Саад Мурад начинал профессиональную карьеру, когда на Сану упали первые бомбы.

Он с 10 лет шел к тому, чтобы стать футболистом; дорос до Высшей лиги Йемена, однако теперь работает водоносом - другой работы просто нет.

"Местные любительские турниры дают мне утешение, отдушину. С их помощью я примиряюсь с мечтами, которые никогда не сбудутся", - говорит Мурад.

Прошлой зимой в его родном городе Дамт на деньги эмигрантов организовали самый большой с начала войны футбольный турнир - съехались 32 команды из регионов, подконтрольных как Хади и саудитам, так и хуситским боевикам. Победитель получил 2,000 долларов; финалист – 1,200. Это безумные деньги для йеменцев, и играли они упорно.

На футбольном поле нет шиитов и суннитов; к матчу допустили даже мухамашин - темнокожее меньшинство, которое было маргинализировано на протяжении веков. Их капитан Рамзи Мосаа’д едва не плакал от гордости:

"Участие нашей команды в таком турнире бесценно. Мы ошеломлены и смущены тем, как толпа нас приняла; нам аплодировали, будто мы тоже местные".

Быт мухамашин в Йемене. Фото: aljazeera.com/ автор: Alex Potter

Уже на следующий день он вернулся в свою хижину в пригороде Джибли на юго-западе Йемена; у него дома нет света, проточной воды; периодически приходится голодать. Только на футбольном поле Мосаа'д живет по-настоящему.

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Коварство войны состоит в том, что к ней привыкают. В день, когда трупы на улицах перестают шокировать прохожих, страну уже не спасти.

Кажется, Йемен прошел точку невозвращения. ООН организует перемирие чуть ли не ежемесячно, однако каждый раз хуситы, наплевав на договоренности, запускают иранские (российские?) ракеты в сторону Саудовской Аравии, на что та отвечает ковровыми бомбардировками и без того разрушенных городов. Не так давно самолеты коалиции попали в тюрьму и похоронили там сразу 300 человек.

По состоянию на сейчас шиитский север Йемена и дальше в руках хуситов, отчаянно пытающихся прорваться либо к Красному морю - там порты, либо же на восток, в пустыню, где у Мариба сконцентрированы нефтяные вышки. Сейчас они находятся под контролем коалиции.

Бомбовый удар коалиции убил две дюжины людей в одном доме. Фото: aljazeera.com/ автор: Alex Potter

Ключевой порт Аден, а также туристический остров Сокотра управляются умеренными сепаратистами Южного Йемена, хотя на деле в обеих ключевых точках расположены танки и военные контингенты ОАЭ.

Правительство Хади - из которого сам Хади несколько месяцев назад ушел - вроде бы имеет контакт и с южанами, и с саудитами, однако по факту мало что решает.

В таких условиях не только Мурад и Мосаа’д черпают надежду в футболе, но и весь Йемен.

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В декабре прошлого года местные юноши U-15 совершили чудо, выиграв Кубок Западной Азии. В финале Саудовская Аравия была повержена в серии пенальти.

Этих юношей набрали именно на любительских турнирах, среди пыли и камней; в Эр-Рияде они впервые в жизни увидели настоящие футбольные газоны.

Йемен U-15 празднует победу в Сане. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mohammed Hamoud/Anadolu Agency

В Йемене победа юношеской сборной на день-два объединила всех – на улицах хуситской Саны и либерального Адена люди танцевали и пели песни, и только смерти пяти человек от победной пальбы напомнили – нет, до нормы еще ой как далеко. На 25 млн населения в Йемене приходится только 12 млн источников питьевой воды, но аж 70 млн автоматов Калашникова.

У 22-летнего Джамиля Нашера тоже есть такой, однако каждый вечер он берет в руки не оружие, а мяч. На его плечах футболка "Ливерпуля" с именем Салаха, которую получил с гуманитаркой:

"Любовь к футболу и уличные матчи – это все, что осталось неизменным в нашей уничтоженной войной жизни. Только это они у нас не забрали".

Кто "они? Коррумпированные политики; религиозные фанатики; псевдоцивилизованные соседи, у которых варварства и имперского мышления больше, чем цивилизации; ничтожная и бессмысленная ООН; весь мир, весело обсуждающий трансферы "Ньюкасла" и не замечающий крови на руках его владельцев. Лицемерие захватило планету двигает ее от беды к беде.

Теракт в Адене, 2019 год, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Wael Shaif Thabet/Anadolu Agency

Тем временем Джамиль с мячом в руках почти пришел на импровизированное поле, где его ждут друзья. Они делятся на команды шумно, но без спешки. До сумерек еще далеко.

В Йемене матчи всегда проводят вечером, когда заходит белое пустынное солнце.