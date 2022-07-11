Лучший мексиканец в истории Примеры, или просто Пентапичичи. Сегодня День рождения у Уго Санчеса
64 года
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Уго Санчес Маркес родился 11 июля 1958 года в Мехико. Бывший мексиканский футболист, нападающий. Занял 1-е место по версии МФФИИС среди лучших игроков XX века в Центральной и Северной Америке. Входит в список ФИФА 100.
Санчес – обладатель "Золотой бутсы" 1990 года. Занимает 4-е место по общей результативности в истории чемпионата Испании (после Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Тельмо Сарры).
Пик карьеры Санчеса пришелся на период 1986-1990, когда он на протяжении 4 сезонов забивал за "Реал" не менее 35 мячей за сезон. В сезоне 1989/90 повторил рекорд знаменитого форварда "Атлетика" из Бильбао Тельмо Сарры, установленный в 1951 году, причем все 38 мячей Санчес забил ударом в одно касание. Уго в том сезоне забил в одиночку больше, чем футболисты 9 из 20 команд испанской Примеры.
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