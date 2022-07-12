Минула славы "Малыша Лулу". К годовщине дебютного гола на чемпионате мира

Хотя идея проведения чемпионатов мира по футболу и зародилась в Европе, но дебютное первенство планеты состоялось все же в Латинской Америке. В ознаменование успехов уругвайской сборной на Олимпийских играх 1924 и 1928 годов, а также в честь 100-летия независимости Уругвая право принять у себя чемпионат мира было предоставлено именно этой латиноамериканской стране. Немаловажным аргументом в пользу окончательного выбора стал и тот факт, что местные власти пообещали оплатить расходы всех участников и большой делегации ФИФА. Более того, уругвайцы обязались взять на себя и возможные убытки от проведения турнира, а в случае, если он принесет прибыль, были готовы поделиться ею с остальными. Это было "предложение, от которого нельзя отказаться". Однако после оглашения вердикта ФИФА европейские страны в один голос заговорили о бойкоте предстоящего турнира. Мол, не хотим плыть на край света даже за чужие деньги. Двухнедельное плавание в один конец и двадцать дней игр в футбольных федерациях Старого света сочли непомерной тратой времени: футболистам и тренерам предстояло в общей сложности на два месяца оторваться от клубов, от дома, а многим – и от работы, поскольку в ту пору футбол еще не стал профессиональным. Президент ФИФА француз Жюль Риме лично объездил с десяток стран, употребил все свое красноречие адвоката и авторитет в спортивном мире, но смог уговорить играть только Югославию, Бельгию, Румынию, ну и, разумеется, делегировал свою Францию.

Пассажирских авиаперевозок на столь дальние расстояния в то время еще не существовало. А потому до Уругвая европейские команды добирались на теплоходах. Югославы вышли из Марселя на судне "Флорида", все остальные отправились через океан на трансатлантическом лайнере "Конте Верде", с 1923 года совершавшем регулярные рейсы по маршруту Генуя — Буэнос-Айрес – Нью-Йорк. Плавание длилось больше двух недель, и все это время на нижней палубе "Конте Верде" поочередно проходили импровизированные тренировки команд (если не мешала качка). Ироничные журналисты писали, что при желании на корабле можно было провести пару матчей предварительного этапа. А по вечерам футболисты выходили послушать великого Федора Шаляпина, случайно оказавшегося среди пассажиров того рейса. Тем же лайнером в Южную Америку был доставлен и главный приз будущего турнира – 35-сантиметровая серебряная с позолотой статуэтка крылатой древнегреческой богини победы Ники с восьмиугольной чашей над головой. Первоначально трофей назывался "Победа", но впоследствии стал больше известен, как Кубок Жюля Риме и "Золотая богиня".

Первый мундиаль, открывшийся 92 года назад, собрал лишь 13 команд. Помимо европейцев и хозяев турнира, в Уругвай приехали сборные Аргентины, Бразилии, Перу, Чили, Боливии и Парагвая, а Северная Америка делегировала Мексику и США. Поскольку желаемого количества участников, 16, собрать не удалось, идея проведения турнира по олимпийской системе провалилась. Играть по круговому принципу также было нереально, и тогда почти на ровном месте было принято решение определить с помощью жребия четыре группы (в трех – по три команды, в одной – четыре), которые делегировали победителей в полуфиналы.

В первый и последний раз в истории ЧМ все матчи финального турнира были сыграны в одном городе – столице страны Монтевидео. Изначально предполагалось, что игры пройдут на двух стадионах: часть на 20-тысячном "Парк Сентраль", клубной арене "Насьоналя", а большинство – на новеньком 90-тысячном "Эстадио Сентенарио" ("Стадион Столетия"), который должны были открыть к началу чемпионата. Строительство стадиона, на тот момент самого большого в мире за пределами Британских островов, шло ударными темпами: на объекте в течение 10 месяцев круглосуточно работали более трех тысяч рабочих. Но из-за сезонных ливней, дважды размывавших фундамент, они не успели уложиться в срок, и арену сдали в эксплуатацию … через 5 дней после старта турнира. Поэтому в экстренном порядке для роли временно второго был выбран скромный "Эстадио Поситос", уютный, но очень маленький (вмещал чуть более 1000 зрителей) стадиончик "Пеньяроля". На нем состоялось только два матча, зато оба собирали супераншлаги – на трибуны по разным данным смогли втиснуться от трех до четырех тысяч болельщиков.

13 июля 1930 года летопись чемпионатов мира была открыта двумя матчами одновременно: в 15:00 по местному времени на поле стадиона "Поситос" вышли сборные Франции и Мексики, а на "Парк Сентраль" встретились команды США и Бельгии. Соответственно, тот, кто раньше открывал счет в одном из этих поединков, автоматически становился автором первого гола чемпионатов мира. Вписать свое имя в футбольные справочники посчастливилось французу Люсьену Лорану по прозвищу "Малыш Лулу" (рост 165 см). На 19-й минуте игры Les bleus провели красивую атаку. Центральный защитник Этьен Маттлер, получив мяч от вратаря Алекса Тепо, длинной передачей бросил в прорыв по правому флангу Эрнеста Либерати. Забег вингера по бровке завершился прострелом в район 11-метровой отметки, откуда 23-летний нападающий "Сошо" Лоран пробил слета без шансов для голкипера мексиканцев Оскара Бонфильо.

"Тогда я не мог себе и представить, какое значение будет иметь этот гол. Ведь мы даже не знали, будут ли подобные чемпионаты проводиться в будущем. Поэтому я тогда не испытал особых эмоций, просто обрадовался и все, — вспоминал Люсьен через много лет. — Все были счастливы, но не катались по земле, как принято сейчас. Быстрое рукопожатие – и продолжаем. Никто не думал о том, что мы творим историю. Кстати, никаких призовых наша команда тогда не получила. Мы были любителями до конца карьеры". По признанию автора исторического гола, куда больше впечатлений тогда ему принес внезапно пошедший во время матча снег. Что, впрочем, и неудивительно: июль в Южном полушарии – это середина зимы, и температура воздуха в Монтевидео в тот день едва превышала 0 градусов по Цельсию.

Четырьмя минутами позже счет был открыт и в параллельном поединке: на "Парк Сентраль" забил американец Барт Макги, положив начало разгрому бельгийцев (3:0). Гол Лорана также стал залогом крупной победы "трехцветных" — 4:1. Притом, что большую часть матча французы провели вдесятером. Незадолго до перерыва выбыл из строя их вратарь Алекс Тепо, получивший удар ногой в лицо от форварда мексиканцев Хосе Руиса. Поскольку замены в то время еще не практиковались, травмированного голкипера в рамке заменил полузащитник Огюстен Шантрель.

Однако, несмотря на удачный старт, Les bleus были вынуждены преждевременно попрощаться с мундиалем, минимально проиграв две следующие игры в группе – Аргентине и Чили (по 0:1).

Невесело все сложилось и персонально для Лорана. В самом начале поединка против "альбиселесте" (которые в итоге дошли до финала, где проиграли хозяева-уругвайцам – 2:4) Люсьен получил травму лодыжки в результате грубого подката аргентинского защитника Луиса Монти, и всю игру провел прихрамывая. Из-за этого повреждения "Малыш Лулу" не участвовал и в последнем матче группы с чилийцами. Лорана утешало лишь то, что он сохранил за собой место работы: на время участия в чемпионате мира компания Peugeot предоставила Люсьену отпуск. Ведь "Сошо", за который он играл, был тогда по сути заводской любительской командой, и все футболисты работали на предприятиях знаменитого автопроизводителя. Правда, отпуск был неоплачиваемым, и весь доход "Малыша Лулу" за эти полтора месяца составляли лишь небольшие суточные от французской футбольной федерации.

Люсьен Лоран - второй слева в нижнем ряду

На память о мундиале Лоран привез домой футболку сборной, ту самую, в которой забил свой исторический гол мексиканцам. Когда началась Вторая Мировая война, он, как и многие футболисты того времени, отправился на фронт. Но перед тем, как уйти в армию, Люсьен спрятал свою счастливую майку в обшивку дивана в гостиной. Впереди его ждали тяжелые бои и 3 года немецкого плена. А вернувшись в родные места, "Малыш Лулу", к великому сожалению, не обнаружил ни своего дома, ни дивана, ни футболки, которая могла бы стать реликвией. Небольшим утешением для Лорана стало то, что он оказался единственным членом сборной Франции образца 1930 года, дожившим до победы Les Bleus на домашнем ЧМ-1998. Автор исторического гола ушел из жизни в апреле 2005 года в возрасте 97 лет.

Фото из архива