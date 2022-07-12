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Британская разведка: россия может быть вынуждена начать вербовку из российских тюрем для ЧВК Вагнера

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Для ликвидации дефицита кадров

Британская разведка: россия может быть вынуждена начать вербовку из российских тюрем для ЧВК Вагнера

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UA-Футбол
Новина українською

Британская разведка в своем традиционном ежедневном отчете пишет о том, что российские войска постепенно продолжают захватывать населенные пункты в Донецкой области.

В частности, россия утверждает, что взяла под свой контроль поселок Григоровку. Российские силы продолжают наступление вдоль основного маршрута поставки трассы Е-40 в направлении городов Славянск и Краматорск.

Разведка также предполагает, что нехватка кадров в вооруженных силах российской федерации может вынудить минобороны россии начать вербовку из российских тюрем для ЧВК Вагнера. Если сообщения об этом подтвердятся, такой шаг, скорее всего, свидетельствует о трудностях пополнения значительного количества российских потерь.

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В статье: война с Россией
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