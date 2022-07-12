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Экс-вингер Манчестер Юнайтед перебрался в чемпионат Австралии

Общие новости
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Легендарный португалец отправился в Южное полушарие

Экс-вингер Манчестер Юнайтед перебрался в чемпионат Австралии

Фото: melbournevictory.com.au

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35-летний португальский вингер Луиш Нани продолжит выступления в Австралии. Футболист стал игроком "Мельбурн Виктори".

Соглашение с португальцем рассчитано на 2 года. Нани перешел в австралийский клуб на правах свободного агента. Вторую часть минувшего сезона он выступал за "Венецию". В его активе 1 результативная передача в 10 матчах за команду. По окончанию сезона он покинул итальянский клуб.

Ранее Луиш также защищал цвета "Спортинга", "Фенербахче", "Валенсии", "Лацио" и "Манчестер Юнайтед". В футболке национальной сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы в 2016 году.

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В статье: Луиш Нани Мельбурн Виктори
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Источник:
melbournevictory.com.au

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