Экс-вингер Манчестер Юнайтед перебрался в чемпионат Австралии
Легендарный португалец отправился в Южное полушарие
Фото: melbournevictory.com.au
35-летний португальский вингер Луиш Нани продолжит выступления в Австралии. Футболист стал игроком "Мельбурн Виктори".
Соглашение с португальцем рассчитано на 2 года. Нани перешел в австралийский клуб на правах свободного агента. Вторую часть минувшего сезона он выступал за "Венецию". В его активе 1 результативная передача в 10 матчах за команду. По окончанию сезона он покинул итальянский клуб.
Ранее Луиш также защищал цвета "Спортинга", "Фенербахче", "Валенсии", "Лацио" и "Манчестер Юнайтед". В футболке национальной сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы в 2016 году.
Things you love to see ???? pic.twitter.com/EqPsw0SRNM— Melbourne Victory (@gomvfc) July 12, 2022
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