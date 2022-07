Экс-вингер Манчестер Юнайтед перебрался в чемпионат Австралии

35-летний португальский вингер Луиш Нани продолжит выступления в Австралии. Футболист стал игроком "Мельбурн Виктори".

Соглашение с португальцем рассчитано на 2 года. Нани перешел в австралийский клуб на правах свободного агента. Вторую часть минувшего сезона он выступал за "Венецию". В его активе 1 результативная передача в 10 матчах за команду. По окончанию сезона он покинул итальянский клуб.

Ранее Луиш также защищал цвета "Спортинга", "Фенербахче", "Валенсии", "Лацио" и "Манчестер Юнайтед". В футболке национальной сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы в 2016 году.

Things you love to see ???? pic.twitter.com/EqPsw0SRNM