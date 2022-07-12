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От Шевченко до Холанда. 10 самых ужасных травм в истории футбола

Общие новости
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Новый контент от Фолстена!

От Шевченко до Холанда. 10 самых ужасных травм в истории футбола

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Футбол – это контактный вид спорта, в котором столкновение – дело обычное, и никого этим не удивишь. Однако на поле случаются такие инциденты, из-за которых перехватывает дыхание, а по коже пробегает мороз. Иногда обычный игровой момент может превратиться в катастрофу, во время которого футболист получает травму, которая может выбить его на год и более из спорта, или даже завершить карьеру.

В своем новом видео украинский блоггер Константин Фолстен подготовил для вас топ 10 ужасных травм в истории футбола. Предупреждаем, явление не для слабых духом, поэтому если вы мужественны и сильны – включайте видео!

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В статье: Фолстен
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