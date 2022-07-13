Известный арбитр вернулся к работе после перенесенного сердечного приступа
Фанаты встретили его очень тепло
Getty Images / Global Images Ukraine
Румынский футбольный арбитр Овидиу Хацеган вернулся к работе в качестве судьи VAR через два месяца после того, как перенес в марте сердечный приступ. 41-летний Овидиу поправился, восстановился и вернулся в футбол.
Фанаты на стадионе скандировали его имя, болельщики громко приветствовали судью бурными аплодисментами на решающем поединке за Суперкубок Румынии ("Клуж" проиграл "Сепси" со счетом 1:2). Рефери не смог сдержать слез.
Refs can be heroes too. Ovidiu Hategan returned to action as a VAR ref two months after suffering a heart attack.— Emanuel Roşu (@Emishor) July 12, 2022
The fans chanted his name and welcomed him with a big round of applause, as the ref couldn't hold back tears. You don't see these kinds of scenes in stadiums often. pic.twitter.com/wZm2EYxLym
Хацеган является арбитром ФИФА с 2008 года, румын регулярно обслуживает матчи Лиги чемпионов. Интересно, что по специальности Овидиу – врач.
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