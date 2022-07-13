  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Известный арбитр вернулся к работе после перенесенного сердечного приступа

Общие новости
(1 голосов)

Фанаты встретили его очень тепло

Известный арбитр вернулся к работе после перенесенного сердечного приступа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Румынский футбольный арбитр Овидиу Хацеган вернулся к работе в качестве судьи VAR через два месяца после того, как перенес в марте сердечный приступ. 41-летний Овидиу поправился, восстановился и вернулся в футбол.

Фанаты на стадионе скандировали его имя, болельщики громко приветствовали судью бурными аплодисментами на решающем поединке за Суперкубок Румынии ("Клуж" проиграл "Сепси" со счетом 1:2). Рефери не смог сдержать слез.

Хацеган является арбитром ФИФА с 2008 года, румын регулярно обслуживает матчи Лиги чемпионов. Интересно, что по специальности Овидиу – врач.

Читайте такжеОтменил после ВАР. Судья не дал Барселоне пробить пенальти в ворота Динамо

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Овидиу Хацеган
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
desporto.sapo.pt

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде