Известный арбитр вернулся к работе после перенесенного сердечного приступа

Румынский футбольный арбитр Овидиу Хацеган вернулся к работе в качестве судьи VAR через два месяца после того, как перенес в марте сердечный приступ. 41-летний Овидиу поправился, восстановился и вернулся в футбол.

Фанаты на стадионе скандировали его имя, болельщики громко приветствовали судью бурными аплодисментами на решающем поединке за Суперкубок Румынии ("Клуж" проиграл "Сепси" со счетом 1:2). Рефери не смог сдержать слез.

Refs can be heroes too. Ovidiu Hategan returned to action as a VAR ref two months after suffering a heart attack.

The fans chanted his name and welcomed him with a big round of applause, as the ref couldn't hold back tears. You don't see these kinds of scenes in stadiums often. pic.twitter.com/wZm2EYxLym