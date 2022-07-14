Трансфер Стерлинга, новый клуб Ярмоленко и уход Кучера. Главные новости за среду, 13 июля

"Челси" объявил о подписании Рахима Стерлинга. Контракт с нападающим подписан на 5 лет. В новом клубе Рахим станет самым высокооплачиваемым игроком (более 300 тысяч фунтов в неделю). Трансфер 27-летнего англичанина обошёлся в 47.5 млн фунтов. Рахим уже присоединился к новой команде на тренировочном сборе в Лос-Анджелесе. Стерлинг стал первым новичком "Челси" после смены владельцев. За 7 лет в "Манчестер Сити" Стерлинг выиграл 10 трофеев, включая 4 титула АПЛ.

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко определился с новым местом работы. Андрей продолжит карьеру в "Аль-Айне", где воссоединится с Сергеем Ребровым. Соглашение сторон рассчитано на год, игрок достался клубу на правах свободного агента. Напомним, в прошлом году "Аль-Айн" выиграл чемпионат и кубок ОАЭ. Под руководством Реброва в "Динамо" Ярмоленко отличился 60 голами в 119 матчах.

"Барселона" достигла договоренности с "Лидс Юнайтед" по поводу трансфера Рафиньи. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас". 25-летний вингер обойдётся каталонцам в 58 млн евро + 10 млн бонусов. Контракт Рафиньи с новой командой рассчитан до июня 2027 года. Ранее "павлины" согласовали переход игрока в "Челси", но бразилец настоял на переезде на "Камп Ноу". На данный момент "Барселона" не может заявить Рафинью на следующий сезон. Для этого клубу сначала избавиться от Френки де Йонга.

"Металлист" отпустил главного тренера команды Александра Кучера и его помощника Юрия Ушмаева в "Днепр-1". Об этом стало известно на онлайн-конференции харьковского клуба. По информации СМИ, за это харьковчане получат компенсацию в размере 1 млн долларов. Новым тренером "Металлиста" станет экс-помощник Кучера Александр Призетко. Также стало известно назначении Василия Кобина на пост спортивного директора харьковчан.

Вслед за Рахимом Стерлингом "Челси" должен пополнить и Калиду Кулибали. 31-летний центрбек покинет "Наполи" за компенсацию в размере 40 млн евро. Все документы уже подписаны, сообщает Фарбицио Романо. О трансфере официально объявят в четверг, после чего сенегалец присоединится к сбору команды в США. Кулибали должен стать одним из трёх центрбеков, которых лондонцы подпишут этим летом. Также в активной фазе находятся переговоры с Натаном Аке из "Манчестер Сити" и Плеснелем Кимпембе из "ПСЖ". Напомним, ранее "Челси" потерял Рюдигера и Кристенсена.