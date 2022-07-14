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Трансфер Стерлинга, новый клуб Ярмоленко и уход Кучера. Главные новости за среду, 13 июля

Общие новости
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Среда выдалась горячей на сделки

Трансфер Стерлинга, новый клуб Ярмоленко и уход Кучера. Главные новости за среду, 13 июля

Фото:twitter.com/ChelseaFC/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Стерлинг перешёл в Челси

"Челси" объявил о подписании Рахима Стерлинга. Контракт с нападающим подписан на 5 лет. В новом клубе Рахим станет самым высокооплачиваемым игроком (более 300 тысяч фунтов в неделю). Трансфер 27-летнего англичанина обошёлся в 47.5 млн фунтов. Рахим уже присоединился к новой команде на тренировочном сборе в Лос-Анджелесе. Стерлинг стал первым новичком "Челси" после смены владельцев. За 7 лет в "Манчестер Сити" Стерлинг выиграл 10 трофеев, включая 4 титула АПЛ.

Ярмоленко присоединился к команде Реброва

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко определился с новым местом работы. Андрей продолжит карьеру в "Аль-Айне", где воссоединится с Сергеем Ребровым. Соглашение сторон рассчитано на год, игрок достался клубу на правах свободного агента. Напомним, в прошлом году "Аль-Айн" выиграл чемпионат и кубок ОАЭ. Под руководством Реброва в "Динамо" Ярмоленко отличился 60 голами в 119 матчах.

Рафинья – игрок Барселоны

"Барселона" достигла договоренности с "Лидс Юнайтед" по поводу трансфера Рафиньи. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас". 25-летний вингер обойдётся каталонцам в 58 млн евро + 10 млн бонусов. Контракт Рафиньи с новой командой рассчитан до июня 2027 года. Ранее "павлины" согласовали переход игрока в "Челси", но бразилец настоял на переезде на "Камп Ноу". На данный момент "Барселона" не может заявить Рафинью на следующий сезон. Для этого клубу сначала избавиться от Френки де Йонга.

Металлист попрощался с Кучером

"Металлист" отпустил главного тренера команды Александра Кучера и его помощника Юрия Ушмаева в "Днепр-1". Об этом стало известно на онлайн-конференции харьковского клуба. По информации СМИ, за это харьковчане получат компенсацию в размере 1 млн долларов. Новым тренером "Металлиста" станет экс-помощник Кучера Александр Призетко. Также стало известно назначении Василия Кобина на пост спортивного директора харьковчан.

Кулибали едет в топ-клуб

Вслед за Рахимом Стерлингом "Челси" должен пополнить и Калиду Кулибали. 31-летний центрбек покинет "Наполи" за компенсацию в размере 40 млн евро. Все документы уже подписаны, сообщает Фарбицио Романо. О трансфере официально объявят в четверг, после чего сенегалец присоединится к сбору команды в США. Кулибали должен стать одним из трёх центрбеков, которых лондонцы подпишут этим летом. Также в активной фазе находятся переговоры с Натаном Аке из "Манчестер Сити" и Плеснелем Кимпембе из "ПСЖ". Напомним, ранее "Челси" потерял Рюдигера и Кристенсена.

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