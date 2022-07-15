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CAS отклонил апелляции россии на отстранение клубов и сборных от международных турниров

Общие новости
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Иначе и не могло быть

CAS отклонил апелляции россии на отстранение клубов и сборных от международных турниров

Новина українською

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции росии на отстранение клубов и сборных от международных соревнований. Об этом сообщается на официальном сайте органа.

Соответственно, российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U-21, женском Евро-2022 и квалификации женского чемпионата мира-2023.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/23 в связи с полномасштабным вторжением страны на территорию Украины. "Сочи", "Зенит", "ЦСКА" и московское "Динамо" подали апелляцию на это решение, намереваясь добиваться восстановления прав на участие в турнирах.

Также свою апелляцию подал российский футбольный союз. Все они были отклонены.

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                                В статье:
                                Россия CAS война с Россией                            

                                                

                        

                            

                                
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Источник:

                                    tas-cas.org                                                            

                        

                        

                    

                

            


            


            

                

    

        
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            Комментарии (3)
        

    

            
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            Olegyurchak  (Хмельницький )        

        
15.07.2022 в 14:58

    

    

        
УЕФА російські клуби відсторонює, але рейтингові бали нараховувати їм не забуває...

            

    

                    
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            Poligraf P ( Івано-Франківськ)        

        
15.07.2022 в 15:58

    

    

        
Хотілося б знати хто був ініціатором того рішення і як його проштовхнули. Чомусь до цих пір мовчать всезнаючі футбольні блогери і журналісти. В Україні мають знати поіменно цю сволоту.

            

    

                    
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            Sins (Кропивницкий)        

        
15.07.2022 в 14:40

    

    

        
А ху ху ни хо хо!!!

            

    

                    
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