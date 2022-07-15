CAS отклонил апелляции россии на отстранение клубов и сборных от международных турниров

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции росии на отстранение клубов и сборных от международных соревнований. Об этом сообщается на официальном сайте органа.

Соответственно, российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U-21, женском Евро-2022 и квалификации женского чемпионата мира-2023.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/23 в связи с полномасштабным вторжением страны на территорию Украины. "Сочи", "Зенит", "ЦСКА" и московское "Динамо" подали апелляцию на это решение, намереваясь добиваться восстановления прав на участие в турнирах.

Также свою апелляцию подал российский футбольный союз. Все они были отклонены.