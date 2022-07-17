Барса анонсировала Левандовского, топ-трансфер Челси, феерия Шведа. Главные новости за 16 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 16 июля

Таки это произойдет. Каталонский, а затем и мюнхенский клубы объявили о принципиальной договоренности по трансферу Роберта Левандовского. Поляк должен пройти медосмотр и подписать контракт с "Барселоной". Супербомбардир уже простился с Мюнхеном, заявив, что провел там отличные восемь лет. Это уже четвертый новичок "Барселоны" этим летом – ранее был куплен Рафинья из "Лидса" и подписаны свободными агентами Кристенсен из "Челси" и Кэсси из "Милана".

"Манчестер Сити" объявил список из 26 игроков, которые поедут в летнее турне в США. Среди них есть и Александр Зинченко. Хотя британские СМИ уверены, что в ближайшее время украинец сменит клуб. Сообщается, что "Арсенал" и "Сити" достигли устной договоренности по переходу Саши, трансфер оценивается в 30 млн фунтов. Канониры видят в Зинченко основного левого защитника после того, как им не удалось подписать Лисандро Мартинеса. При этом "МанСити" планирует купить Кукурелью у "Брайтона".

Форвард Ласина Траоре приехал в тренировочный лагерь "Шахтера" в Нидерландах. Ранее сообщалось, что он будет единственным легионером горняков в следующем сезоне. Также, по информации СМИ, в ближайшее время к "Шахтеру" должен присоединиться Ярослав Ракицкий. Между тем, донецкий клуб объявил расписание спаррингов на первый этап сборов. 22 июля сыграют с "Фортуной", 26 июля – с "Аяксом", 30 июля – с "Утрехтом".

ФК "Балканы" из Одесской области не будут выступать в чемпионате Второй лиги в сезоне 2022/23. Как сообщил исполнительный директор клуба Анатолий Узунов, средства будут перенаправлены на помощь ВСУ. Молодежная команда примет участие в областных аматорских соревнованиях, если таковые будут, а детская академия будет функционировать без изменений.

Лондонский клуб объявил о трансфере защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Челси заплатил за игрока 40 миллионов евро. За "Наполи" Калиду отыграл последние восемь лет, в прошлом сезоне провел 34 матча, в которых забил три гола. Все тренеры, работавшие с неаполитанцами, отмечали невероятный профессионализм и харизму Кулибали. По слухам, год назад президент "Наполи" отказался продавать защитника в "Реал" за 80 млн.

Марьян в составе "Мехелена" играл товарищеский матч с "Вольфбсургом". И хотя его команда проиграла 3:4, но украинец стал одной из самых заметных фигур на поле. В конце первого тайма он забил прямым ударом с углового. А во втором ассистировал партнеру. Николай Кухаревич мог принести "Левену" победу над "Лестером" - он вывел команду вперед на 90+2-й минуте. Но английская команда смогла забить в ответ, игра завершилась со счетом 3:3.