Легендарный экс-форвард Арсенала и Ромы будет доигрывать карьеру в Греции

Греческий "Арис" из Салоников объявил о переходе ивуарийского вингера Жервиньо в статусе свободного агента.

36-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара подписал с греческим клубом 2-летний контракт. Детали соглашения пока не разглашаются.

Напомним, последним клубом Жервиньо был "Трабзонспор", за который он играл в прошлом сезоне. Также футболист известен по выступлениям за "Арсенал", "Рому" и "Парму".