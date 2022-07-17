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Легендарный экс-форвард Арсенала и Ромы будет доигрывать карьеру в Греции

Общие новости
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(1 голосов)

Есть еще порох в пороховницах

Легендарный экс-форвард Арсенала и Ромы будет доигрывать карьеру в Греции

Новина українською

Греческий "Арис" из Салоников объявил о переходе ивуарийского вингера Жервиньо в статусе свободного агента.

36-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара подписал с греческим клубом 2-летний контракт. Детали соглашения пока не разглашаются.

Напомним, последним клубом Жервиньо был "Трабзонспор", за который он играл в прошлом сезоне. Также футболист известен по выступлениям за "Арсенал", "Рому" и "Парму".

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В статье: Жервиньо Парма (Парма) Арсенал Рома (Рим) Арис (Салоники)
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Источник:
Твиттер ФК "Арис"

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Комментарии (1)
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Nеxt-R (Киев)
17.07.2022 в 10:21
Такий же легендарний, як рівень журналістики автору цього заголовку
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