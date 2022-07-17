Легендарный экс-форвард Арсенала и Ромы будет доигрывать карьеру в Греции
Есть еще порох в пороховницах
Греческий "Арис" из Салоников объявил о переходе ивуарийского вингера Жервиньо в статусе свободного агента.
36-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара подписал с греческим клубом 2-летний контракт. Детали соглашения пока не разглашаются.
Напомним, последним клубом Жервиньо был "Трабзонспор", за который он играл в прошлом сезоне. Также футболист известен по выступлениям за "Арсенал", "Рому" и "Парму".
✍️ Ο GERVINHO ΣΤΟΝ ΑΡΗ!#Welcome to #ARISFC@GervinhOfficial #ARISFC22_23#ARISFCTRANSFERS pic.twitter.com/N9WrQAv5mA— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) July 16, 2022
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Источник:Твиттер ФК "Арис"
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Комментарии (1)
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Nеxt-R (Киев)
17.07.2022 в 10:21
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