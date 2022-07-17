Шацких – о трансферах Пахтакора: Работаем по всем направлениям, Украина тоже не исключение
Пока в команде один украинец
Фото: pakhtakor.uz
Новоиспеченный главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких рассказал, что повлияло на такой шаг - стать наставником команды, и о планах и задачах его подопечных:
“ – Решение руководства. Не устраивала игра, результат, выполнение тех задач, которые ставились перед командой. Оно все так потихоньку копилось. Я на это никак не влиял.
– От должности спортивного директора вы полностью отошли? Или же будете как-то совмещать?
– Временно мы решили не заполнять эту должность, дальше будем смотреть, как это все будет развиваться. Естественно, я буду также выполнять прежние обязанности, когда у меня не будет по две тренировки в день, буду по возможности продолжать.
– Какие задачи перед вами поставило руководство “Пахтакора”?
– Задачи всегда максимальные, также, как и у “Динамо” Киев в Украине. “Пахтакор” – это флагман узбекского футбола, самый титулованный клуб, топ-клуб в стране, с самой большой историей. Поэтому здесь других задач не было и не будет.
Изначальная задача стоит ‒ это выход из группы Лиги чемпионов. А там уже дальше будем смотреть, насколько мы можем конкурировать в азиатской Лиге чемпионов.
– Насколько я понимаю, трансферное окно у вас еще открыто. Кого-то из Украины планируете подписывать?
– Да, до 31 июля. Работаем по всем направлениям, Украина тоже не исключение. В нынешней ситуации, сами понимаете, сейчас все усложняется – кто где находится плюс качество футболистов.
Поэтому работаем по всем направлениям: куча предложений, куча вариантов. Приходится каждый день по 20-30 кандидатур смотреть, изучать, узнавать и все остальное”, - сказал Шацких.
Отметим, что в данный момент в "Пахтакоре" выступает один украинец: защитник, воспитанник "Днепра" Алексей Ларин. Он перешел в эту команду в начале 2022 года.
Популярное сейчас
- Ракицкий перейдет в команду из чемпионата Турции – Источник
- В списке - недавний участник группового раунда ЛЧ. Известно, с кем может сыграть Ворскла, если пройдет АИК в Лиге конференций
- Румыны, словенцы и когда-то грозные греки. Количество потенциальных соперников Зари в ЛК сократилось до пяти
- Динамо проигрывает бельгийцам, Зинченко дает добро Арсеналу. Главные новости за 15 июля
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице