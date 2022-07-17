Шацких – о трансферах Пахтакора: Работаем по всем направлениям, Украина тоже не исключение

Новоиспеченный главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких рассказал, что повлияло на такой шаг - стать наставником команды, и о планах и задачах его подопечных:

“ – Решение руководства. Не устраивала игра, результат, выполнение тех задач, которые ставились перед командой. Оно все так потихоньку копилось. Я на это никак не влиял.

– От должности спортивного директора вы полностью отошли? Или же будете как-то совмещать?

– Временно мы решили не заполнять эту должность, дальше будем смотреть, как это все будет развиваться. Естественно, я буду также выполнять прежние обязанности, когда у меня не будет по две тренировки в день, буду по возможности продолжать.

– Какие задачи перед вами поставило руководство “Пахтакора”?

– Задачи всегда максимальные, также, как и у “Динамо” Киев в Украине. “Пахтакор” – это флагман узбекского футбола, самый титулованный клуб, топ-клуб в стране, с самой большой историей. Поэтому здесь других задач не было и не будет.

Изначальная задача стоит ‒ это выход из группы Лиги чемпионов. А там уже дальше будем смотреть, насколько мы можем конкурировать в азиатской Лиге чемпионов.

– Насколько я понимаю, трансферное окно у вас еще открыто. Кого-то из Украины планируете подписывать?

– Да, до 31 июля. Работаем по всем направлениям, Украина тоже не исключение. В нынешней ситуации, сами понимаете, сейчас все усложняется – кто где находится плюс качество футболистов.

Поэтому работаем по всем направлениям: куча предложений, куча вариантов. Приходится каждый день по 20-30 кандидатур смотреть, изучать, узнавать и все остальное”, - сказал Шацких.

Отметим, что в данный момент в "Пахтакоре" выступает один украинец: защитник, воспитанник "Днепра" Алексей Ларин. Он перешел в эту команду в начале 2022 года.