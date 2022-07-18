Эффектное ноу-хау. В матче между Кельном и Миланом на игроках были закреплены нательные камеры
Хотели бы видеть такие кадры в обычных футбольных трансляциях?
Getty Images / Global Images Ukraine
На выходных итальянский "Милан" обыграл немецкий "Кельн" в рамках товарищеского поединка, встреча состоялась на стадионе "Рейн Энерги" (домашняя арена "козлов") и завершилась со счетом 1:2 в пользу "россонери". На дубль Оливье Жиру под занавес матча ответил Флориан Диц.
Поединок был крайне интересен с технической точки зрения. На игроков "нацепили" экшн-камеры с микрофонами. Девайсы запечатлели классные кадры от первого лица. Например, болельщики теперь могут увидеть один из голов Жиру глазами вингера "Кельна" Тима Лемперле.
Aus dieser Perspektive habt ihr ein #effzeh-Tor noch nie gesehen! ⚽????— 1. FC Köln (@fckoeln) July 16, 2022
Schaut euch das Tor von Florian Dietz aus der Bodycam-Sicht von Tim Lemperle an. ????
Hier Feedback zum Innovation Game geben und Preise gewinnen ???? https://t.co/1H72TKyAcp
____#KOEACM #innovationgame pic.twitter.com/JuDoxHh8S8
Here’s Olivier Giroud’s goal for AC Milan yesterday…— FansBet (@FansBet) July 17, 2022
…but from the perspective of the FC Koln defender via their body cam! ????????pic.twitter.com/bYw7PrnvBU
В Сети уже успели похвалить ноу-хау от организаторов и вспомнить знаменитую рекламу от Nike, которую известный режиссер Гай Ричи снял для американской компании тоже от первого лица.
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