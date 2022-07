Эффектное ноу-хау. В матче между Кельном и Миланом на игроках были закреплены нательные камеры

На выходных итальянский "Милан" обыграл немецкий "Кельн" в рамках товарищеского поединка, встреча состоялась на стадионе "Рейн Энерги" (домашняя арена "козлов") и завершилась со счетом 1:2 в пользу "россонери". На дубль Оливье Жиру под занавес матча ответил Флориан Диц.

Поединок был крайне интересен с технической точки зрения. На игроков "нацепили" экшн-камеры с микрофонами. Девайсы запечатлели классные кадры от первого лица. Например, болельщики теперь могут увидеть один из голов Жиру глазами вингера "Кельна" Тима Лемперле.

Here’s Olivier Giroud’s goal for AC Milan yesterday…



…but from the perspective of the FC Koln defender via their body cam! ????????pic.twitter.com/bYw7PrnvBU