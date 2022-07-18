Эффектное ноу-хау. В матче между Кельном и Миланом на игроках были закреплены нательные камеры

На выходных итальянский "Милан" обыграл немецкий "Кельн" в рамках товарищеского поединка, встреча состоялась на стадионе "Рейн Энерги" (домашняя арена "козлов") и завершилась со счетом 1:2 в пользу "россонери". На дубль Оливье Жиру под занавес матча ответил Флориан Диц.

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Поединок был крайне интересен с технической точки зрения. На игроков "нацепили" экшн-камеры с микрофонами. Девайсы запечатлели классные кадры от первого лица. Например, болельщики теперь могут увидеть один из голов Жиру глазами вингера "Кельна" Тима Лемперле.

Aus dieser Perspektive habt ihr ein #effzeh-Tor noch nie gesehen! ⚽????



Schaut euch das Tor von Florian Dietz aus der Bodycam-Sicht von Tim Lemperle an. ????



Hier Feedback zum Innovation Game geben und Preise gewinnen ???? https://t.co/1H72TKyAcp

____#KOEACM #innovationgame pic.twitter.com/JuDoxHh8S8 — 1. FC Köln (@fckoeln) July 16, 2022

Here’s Olivier Giroud’s goal for AC Milan yesterday…



…but from the perspective of the FC Koln defender via their body cam! ????????pic.twitter.com/bYw7PrnvBU — FansBet (@FansBet) July 17, 2022

В Сети уже успели похвалить ноу-хау от организаторов и вспомнить знаменитую рекламу от Nike, которую известный режиссер Гай Ричи снял для американской компании тоже от первого лица.