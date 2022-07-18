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Эффектное ноу-хау. В матче между Кельном и Миланом на игроках были закреплены нательные камеры

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Хотели бы видеть такие кадры в обычных футбольных трансляциях?

Эффектное ноу-хау. В матче между Кельном и Миланом на игроках были закреплены нательные камеры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На выходных итальянский "Милан" обыграл немецкий "Кельн" в рамках товарищеского поединка, встреча состоялась на стадионе "Рейн Энерги" (домашняя арена "козлов") и завершилась со счетом 1:2 в пользу "россонери". На дубль Оливье Жиру под занавес матча ответил Флориан Диц.

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Поединок был крайне интересен с технической точки зрения. На игроков "нацепили" экшн-камеры с микрофонами. Девайсы запечатлели классные кадры от первого лица. Например, болельщики теперь могут увидеть один из голов Жиру глазами вингера "Кельна" Тима Лемперле.

В Сети уже успели похвалить ноу-хау от организаторов и вспомнить знаменитую рекламу от Nike, которую известный режиссер Гай Ричи снял для американской компании тоже от первого лица.

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В статье: Милан Кёльн
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