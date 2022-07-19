Соперники для Динамо, иск Шахтера против ФИФА, новички Зари. Главные новости за 18 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 18 июля

Вчера состоялась жеребьевка во всех трех еврокубковых турнирах. "Динамо" получило потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов - если киевляне победят "Фенербахче", они сыграют с австрийским "Штурмом". В случае поражения "Динамо" продолжит еврокубковый сезон в третьем раунде квалификации Лиги Европы и сыграет с чешским "Словацко". Матчи пройдут в первой половине августа.

Еще два украинских представителя сейчас играют в Лиге Конференций. "Заря" стартует с третьего раунда и сыграет с победителем пары "Влажния" (Албания) - "Университатя" (Румыния). "Ворскле" для начала нужно пройти шведский АИК, но если это удастся сделать, полтавчан будет ждать победитель пары "Валмиера" (Латвия) – "Шкендия" (Сев.Македония). Матчи запланированы на 4 и 11 августа.

21 июня ФИФА из-за войны позволила игрокам украинских клубов приостанавливать действие контракта на год. И некоторые воспользовались этой опцией, как, например, Тете. В "Шахтере" заявили, что это лишило клуб возможности заработать деньги на свое существование. "Шахтер" подготовил иск в Спортивный арбитражный суд и требует от ФИФА возмещения на сумму 50 миллионов евро.

Новый сезон в составе луганской команды будут начинать Роман Вантух, Николай Михайленко и Владимир Бражко. Первый уже немало поиграл в УПЛ в составе "Олимпика", "Александрии" и "Черноморца". Ранее сообщалось, что Роман арендует "Днепр-1", но, судя по всему, планы изменились. Михайленко в прошлом сезоне играл в аренде за "Черноморец", а Бражко пока выступал только на юношеском уровне, хотя зимние сборы проводил с первой командой "Динамо".

Еще один трансфер киевского клуба на выход – атакующий полузащитник Викентий Волошин попытается заменить в "Александрии" Кирилла Ковальца. Стороны договорились об аренде. Волошин в прошлом сезоне был арендован "Десной" и выступил очень неплохо – на его счету три гола и одна результативная передача в 12 матчах.

После окончания прошлого сезона "Марсель" простился с многолетним первым номером Стивеном Мандандом, который на правах свободного агента перешел в "Ренн". Теперь клуб ищет ему замену и обратил внимание на украинского голкипера. Правда, Трубин – не единственный вариант. Марсель также рассматривает варианты с Ляфоном, Бернардони, Тернером и даже Лукой Зиданом.

Авторитетные инсайды британских спортивных СМИ сообщают, что "Сити" и "Арсенал" договорились о трансфере украинского игрока за 30 млн с возможностью бонусов. Сам Саша уже якобы согласовал условия личного контракта. Официальное объявление о переходе ожидается к концу недели. Посмотрим…

40-летний звездный форвард чувствует в себе силы, чтобы продолжать играть на самом высоком уровне. Он подписал новый годовой контракт с "Миланом", которому помог вернуться на трон. В прошлом чемпионате Златан забил восемь голов в 27 матчах. Правда, в мае лег на операционный стол, чтобы вылечить колено. Его возвращение ожидается через 7-8 месяцев.