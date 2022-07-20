Зинченко попрощался с Сити, Бавария потратила 70 млн, у бомбардира Боруссии нашли рак. Главные новости за 19 июля

Все решено - Александр простился с многолетними товарищами из Манчестера и поехал в Орландо, где пройдет медосмотр для "Арсенала". Сумма сделки, как уже сообщил вездесущий Фабрицио Романо, составит 30 млн фунтов. При этом украинцу на "Эмирейтс" светит гораздо больше игровой практики, чем он имел у Пепа Гвардиолы.

Неприятная история из украинского футбола. "Днепр-1" решил публично "наехать" на своего бывшего тренера Игора Йовичевича, который перебрался на работу в "Шахтер". Днепряне уверены, что их предали, а хорвата обозвали "кротом". У каждого тут своя правда, но, если честно, хотелось бы обойтись без подобного рода выяснения отношений.

Страшную новость врачи сообщили Себастьяну Аллеру. Никаких деталей СМИ ни клуб, ни игрок не сообщали - известно только, что речь о раке яичка. За Дортмунд бомбардир не успел провести ни минуты - его лишь две недели назад выкупили у "Аякса", где Аллер наколотил 47 голов за сезон-2021/22. Предполагалось, что 28-летний ивуариец заменит в "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Баварцы оформили достаточно неочевидный трансфер, учитывая качество выступлений де Лигта в "Ювентусе", но им, конечно, виднее. Сумма сделки впечатляет - 70 млн плюс 10 бонусами. Сам голландец будет зарабатывать в Мюнхене 12 млн евро в год и станет прямой заменой Никласу Зюле, который ранее перебрался в Дортмунд.

Пример Саши Зинченко показывает, что это еще ничего не значит в контексте возможного трансфера, но все же отметим - Лунин поехал в США вместе с "Реалом". Также Карло Анчелотти взял в турне арендованного у "Шахтера" защитника Винисиуса Тобиаса; новичков Чуамени и Рюдигера; вернувшегося из аренды Одриосолу. Первый матч в рамках турне "Сливочные" сыграют 24 июля против "Барсы".

Мало кто мог ждать, что "Жальгирис" победит "Мальме" (1:0), "Карабах" одолеет "Цюрих" (3:2), а македонский "Шкупи" выстоит в Загребе против "Динамо" (2:2), но это случилось. Также отмечаем осечку сенсации минувшего сезона "Буде-Глимта" - он в гостях уступил "Линфилду" (0:1). Единственным из фаворитов подтвердил свой статус "Лудогорец" нашего Игоря Пластуна - болгары дома разнесли "Шемрок Роверс" 3:0.