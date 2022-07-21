Ничья Динамо, легионер для Шахтера и новый клуб Дибалы. Главные новости за 20 июля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 20 июля.

"Динамо" провёл первый официальный матч с начала войны. Киевляне начали сезон с матча второго раунда квалификации Лиги Чемпионов против "Фенербахче". Поединок в польском Лодзе закончился без голов. Нули на табло означают, что теперь исход противостояния решится уже в ответной игре в Турции. Матч состоится в следующую среду, 27 июля. Победитель этой пары в следующем раунде встретится с вице-чемпионом Австрии "Штурмом".

О сделке официально объявят в четверг днём. Украинец уже прибыл в Орландо, где лондонцы проводят предсезонную подготовку, и был замечен в тренировочной форме "канониров". По информации Фабрицио Романо, Зинченко подпишет с новым клубом контракт до 2026 года. За 25-летнего универсала "Манчестер Сити" получит 30 млн евро + 2 млн рассчитаны в качестве бонусов. За время карьеры на "Этихад" украинец выиграл в составе "горожан" 10 трофеев, включая 4 титула АПЛ.

"Шахтёр" объявил о трансфере хорватского опорника Невена Джурасека из загребского "Динамо". 23-летний игрок уже имеет опыт выступления в УПЛ, проведя прошлый сезон в составе "Днепра-1" на правах аренды. Контракт Джурасека будет рассчитан на 2 сезона. Остальные детали сделки не разглашаются. Инициатором трансфера выступил новый наставник "горняков" Игор Йовичевич.

Пауло Дибала стал игроком "Ромы". Форвард сборной Аргентины подписал с новым клубом контракт на три года. "Волкам" Пауло достался на правах свободного агента после того, как не сумел договориться о продлении соглашения с "Ювентусом". За 7 лет в Турине Дибала провёл 293 матча, в которых забил 115 мячей. За это время он выиграл 12 трофеев, а также был признан лучшим игроком Серии А в сезоне 2019/20.

Защитник "Торино" Глейсон Бремер перебрался в стан "Ювентуса". 25-летний бразилец обошёлся "старой синьоре" в 40 миллионов евро + 7 млн бонусов. Контракт будет рассчитан до 2027 года. В "Ювентусе" Бремер заменит Маттейса де Лигта, ранее перебравшегося в "Баварию" за 70+10 млн. Бремера долгое время вёл миланский "Интер", однако сам бразильский стоппер предпочёл остаться в Турине.