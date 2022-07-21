Солидарны с Украиной. В FIFA 23 не будут присутствовать российские клубы и сборная
Ранее так же поступили с нынешней версией популярного симулятора
ea.com
Вчера был презентован трейлер популярного компьютерного симулятора FIFA 23. Новая версия игры должна будет
Российских клубов и национальной сборной в ней не будет. Об этом заявил представитель EA рассказал Eurogamer.
"EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие другие в футбольном мире, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. В соответствии с нашими партнерами в ФИФА и УЕФА, EA Sports не будет включать сборную России или российские клубы в FIFA 23", - сказано в заявлении.
FIFA 23 will not have the Russian team or Russian clubs, EA has confirmed to Eurogamer https://t.co/DH00mdmm4d— Eurogamer (@eurogamer) July 21, 2022
Отметим, что после начала вторжения в Украину, российские клубы и национальная сборная были убраны из последних версий FIFA 22.
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