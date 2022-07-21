  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Солидарны с Украиной. В FIFA 23 не будут присутствовать российские клубы и сборная

Общие новости
(1 голосов)

Ранее так же поступили с нынешней версией популярного симулятора

Солидарны с Украиной. В FIFA 23 не будут присутствовать российские клубы и сборная

ea.com

UA-Футбол
Новина українською

Вчера был презентован трейлер популярного компьютерного симулятора FIFA 23. Новая версия игры должна будет выйти 30-го сентября.

Российских клубов и национальной сборной в ней не будет. Об этом заявил представитель EA рассказал Eurogamer.

"EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие другие в футбольном мире, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. В соответствии с нашими партнерами в ФИФА и УЕФА, EA Sports не будет включать сборную России или российские клубы в FIFA 23", - сказано в заявлении.

Отметим, что после начала вторжения в Украину, российские клубы и национальная сборная были убраны из последних версий FIFA 22.

Читайте такжеFIFA вычистила из игры все русское: клубы, сборную, стадион
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде