Солидарны с Украиной. В FIFA 23 не будут присутствовать российские клубы и сборная

Вчера был презентован трейлер популярного компьютерного симулятора FIFA 23. Новая версия игры должна будет выйти 30-го сентября .

Российских клубов и национальной сборной в ней не будет. Об этом заявил представитель EA рассказал Eurogamer.

"EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие другие в футбольном мире, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. В соответствии с нашими партнерами в ФИФА и УЕФА, EA Sports не будет включать сборную России или российские клубы в FIFA 23", - сказано в заявлении.

