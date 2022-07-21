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Знаменитый польский вратарь завершил карьеру в 42 года

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Артур Боруц отыграл прощальный матч

Знаменитый польский вратарь завершил карьеру в 42 года

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: PressFocus/MB Media

Новина українською

Легенда польского футбола Артур Боруц объявил о завершении карьеры.

Прощальным для 42-летнего голкипера стал спарринг его "Легии" против "Селтика", где он феерил в 2005-10 годах. Ветеран сыграл тайм, а сама встреча завершилась вничью 2:2.

Боруц долгие годы был основным в сборной Польши, за которую провел 65 матчей. На клубном уровне он выступал за "Саутгемптон", "Фиорентину", "Борнмут"; дважды выигрывал чемпионат Польши с "Легией" и трижды - чемпионат Шотландии с "Кельтами".

О будущих планах Боруц пока не говорил, но известно, что "Легия" предложила ему работу в клубе.

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В статье: Артур Боруц Легия (Варшава) Селтик (Глазго)
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