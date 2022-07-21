Знаменитый польский вратарь завершил карьеру в 42 года

Легенда польского футбола Артур Боруц объявил о завершении карьеры.

Прощальным для 42-летнего голкипера стал спарринг его "Легии" против "Селтика", где он феерил в 2005-10 годах. Ветеран сыграл тайм, а сама встреча завершилась вничью 2:2.

Боруц долгие годы был основным в сборной Польши, за которую провел 65 матчей. На клубном уровне он выступал за "Саутгемптон", "Фиорентину", "Борнмут"; дважды выигрывал чемпионат Польши с "Легией" и трижды - чемпионат Шотландии с "Кельтами".

Oddajemy głos Arturowi Borucowi! ????



Legenda Legia Warszawa we wspaniały sposób pożegnała się z kibicami! ⚽ pic.twitter.com/39IZbYdFW5 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 20, 2022

О будущих планах Боруц пока не говорил, но известно, что "Легия" предложила ему работу в клубе.