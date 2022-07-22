Дани Алвес определился с новым клубом
Бразилец решил переехать в экзотические края
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Steve Christo - Corbis/Corbis
Бразильский правый защитник Дани Алвес продолжит карьеру в чемпионате Мексики. 39-летний ветеран заключил контракт с мексиканским клубом "Пумас". Пресс-служба команды объявила о подписании новичка с помощью оригинального видео.
Детали контракта не разглашаются, но по данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Отметим, что переход состоялся на правах свободного агента.
Напомним, осенью прошлого года Алвес вернулся в "Барселону", подписав контракт до завершения сезона-2021/2022. Несмотря на возраст, защитник выходил регулярно, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи в 16 поединках. Ранее он также защищал цвета испанской "Севильи", туринского "Ювентуса", французского "ПСЖ" и бразильских команд "Баия" и "Сан-Паулу".
⚽️ @DaniAlvesD2 te esperamos. ????????????????#OrigenDeLaPasión #SoyDePumas pic.twitter.com/bJe7ntoF2v— PUMAS (@PumasMX) July 22, 2022
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