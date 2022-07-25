Серебро студентов на ЧМ, сильный матч Миколенко, Эль Класико в США. Главные новости за 24 июля
А также планы Металлиста по тренеру и матч Бавария – Ман Сити
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 24 июля
Барселона выиграла товарищеское Эль Класико
Испанские гранды встретились в США в рамках подготовки к новому сезону. В составе "Реала" дебютировали Рюдигер и Чуамэни, в основе блаугранаса вышли трое новичков – Левандовский, Кристенсен и Рафинья. Именно бразилец и забил победный гол в середине первого тайма, попав в девятку из-за пределов штрафной.
Сити обыграл Баварией
Чемпионы Англии и Германии уже успели провести по одному матчу, обыграв заокеанские команды "ДиСи Юнайтед" и "Америку". В очной встрече все решил единственный гол, забитый Эрлингом Холандом. Примечательно, что команда Гвардиолы полностью обыграла мюнхенцев – если горожане пробили по воротам 22 раза, то футболисты "Баварии" всего трижды.
Металлист изменил планы по тренеру
По крайней мере, так утверждает журналист Игорь Бурбас. По его информации, кандидатура Александра Призетко отпала, поскольку у него нет необходимой лицензии Pro. Вместо этого команду примет Василий Кобин, который сначала приглашался на должность спортивного директора. Сообщается, что Кобин, под руководством которого Минай выигрывал Первую лигу, уже формирует свой штаб.
Виталий Миколенко зажег в товарищеском матче
Его "Эвертон" играл с представителем Чемпионшипа "Блэкпулом". Уже на шестой минуте украинец открыл счет, пробив в касание после подачи с фланга. А в начале второго он ассистировал Деле Алли. Матч в итоге завершился со счетом 2:4 в пользу команды Миколенко.
О товарищеских матчах клубов УПЛ
Харьковский "Металлист" встречался с турецкой командой "Денизлиспор" и сыграл вничью 0:0. "Верес" уступил венгерскому "Дебрецену", единственный гол со штрафного забил экс-игрок сборной Балаж Джуджак. "Металлист 1925" победил "Штурм" из Иванкова, выступающего в чемпионате Киевской области, автором результативного удара стал находящийся на просмотре игрок.
Студенческая сборная Украины по футзалу стала второй в мире
В финале сине-желтые встречались со сборной Бразилии. С этой командой подопечные Косенко встречались на групповом этапе и проиграли 3:6. К сожалению, и второй раз "волшебники" оказались сильнее, хотя украинцы мощно начали игру и повели в счете 2:0, а затем выигрывали 3:2 и 4:3. Однако Бразилия сравняла и забила победные мячи. 4:6 в итоге.
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