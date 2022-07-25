Россияне пытаются наступать на Краматорском и Бахмутском направлениях - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 25 июля, сообщает, что российская армия пытается продвигаться на двух направлениях – Краматорском и Бахмутском.

На Краматорском направлении россияне вели штурмовые действия в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка, но украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад. Противник также ведет наступление неподалеку от Спорного, боевые действия продолжаются.

При этом россияне обстреливают украинские позиции возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звоновки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Недалеко от Григоровки и Серебрянки нанесли авиаудары.

На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонных позиций враг обстреливал районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Травневе. Отмечены полеты БпЛА противника в Краматорском районе.

Оккупанты нанесли авиаудары у Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для них провалом и уходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются.

Кроме того, на Харьковском, Славянском, Авдеевском Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях враг осуществлял огненное поражение наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии, наносил авиационные удары и вел воздушную разведку.