Акценты. За и против новых правил в футболе

Подозреваю, что не многие из нас обратили внимание на эту новость в свое время, и еще меньше народу придало ей серьезное значение. Между тем, она свидетельствует о том, что от слов в ФИФА (а без него тут никак не обойдется) постепенно переходят к делу. Речь идет о предлагаемых изменениях в правилах, которые, судя по всему, призваны сделать футбол более динамичным.

Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о том, что в сезоне-2023/24 во 2 дивизионе будут протестированы новые правила – аут можно будет вбрасывать ногой; – штрафные удары будет разрешено разыгрывать с дриблинга; – желтая карточка будет считаться удалением на 5 минут; – тренеры смогут использовать бесконечное количество замен; – вступит в силу правило о чистом времени — два тайма по 30 минут.

Большинство комментариев под новостью имело негативный характер. Но я бы не спешил выбрасывать этот пакет в уже привычную для нас виртуальную мусорную корзину, куда сам регулярно отправлял прочие ценные инициативы, исходящие от футбольных чиновников. Предлагаю рассмотреть каждое правило в отдельности и подробнее.

При этом следует помнить, что здесь с вами делятся мнением не профессионального футболиста, и даже напротив – человека, никогда в жизни не игравшего в футбол по всем правилам. Это взгляд, если можно так выразиться, профессионального зрителя – человека, наблюдающего эту игру уже более сорока пяти лет. Который тоже имеет право на жизнь.

Аут можно вводить ногой

Для меня это плюс. Возрастает количество вариантов начала атаки от боковой линии. Теоретически появляется возможность чаще делать это низом, что иногда может быть эффективнее. И гораздо опаснее становятся ауты на чужой половине поля. Иные из них могут быть даже опаснее углового удара.

В конце концов, мы говорим об игре в ножной мяч, где, если задуматься, ввод в игру мяча полевым игроком руками выглядит исключением из правил. Привыкли просто за полтора века – это да. А пример футзала, хоть это и другой вид спорта, говорит о том, что стоит хотя бы попробовать.

Штрафной можно разыгрывать с дриблинга

Самый неожиданный для меня ход – о нем услышал впервые. И тут, как минимум, имеет смысл проверить, с чем его едят. Навскидку выглядит увлекательно и многообещающе. Если честно, давно утомили удары по воробьям и в "стенку", составляющие солидный процент при выполнении штрафных.

Мне кажется, что и здесь должна существенно вырасти степень вариативности и опасности для ворот. А представляете, что можно сделать, стартовав дриблингом рядышком с линией штрафной площадки? Если умеешь, конечно. И тут затаился минус: возрастет преимущество богатых клубов, которые могут себе позволить более классных шпилеров.

Вместо предупреждения – удаление на 5 минут

Сразу нет. Во-первых, "горчичник" "горчичнику" рознь. Можно схлопотать его за фол, а можно – за неспортивное поведение. Насколько я вижу и понимаю, для футбольных людей, а нередко и самих арбитров, это не одно и то же. И сегодня, что греха таить, частенько предупреждают, когда уже и удалить пора бы, щадят. Не говоря уже о том, что есть категория рефери-либералов в принципе. Теперь же, когда цена предупреждения резко возрастет, что мы увидим на поле? Разнузданную вседозволенность игроков, или напротив – вакханалию судейского "произвола". Боюсь, что это целиком будет зависеть от человеческого фактора. А представляете, сколько будет вони и конфликтов? И стесняюсь спросить, а ВАР тут при делах?

Во-вторых, предположим, что судит правильный и педантичный арбитр, а на поле недетская заруба. То есть, он выдаст ровно столько карточек, сколько они реально заработают. Удалили игрока, через минуту с лишним – соперника, еще через пару минут – сообразили на троих: за разборки на эмоциях. И так далее, и тому подобное. Кто и зачем будет все это отдельно хронометрировать и последовательно выпускать их на волю? Это уже просто хаос какой-то.

Да и на поле оно очень вряд ли будет способствовать порядку в игре. Тришкин кафтан: заплата на заплате, дыра на дыре. Спонтанно возникающие и исчезающие свободные зоны, лихорадочное перестроение на ходу, как придется… Нет, лично я против такого бардака. Лучше уж просто давать желтую всякий раз, когда для этого есть малейший повод.

Бесконечное количество замен

Надеюсь, хоть обратных замен не будет? А вообще, плохая идея, и это видно невооруженным глазом. Ибо это уж точно загонит слабых под плинтус. Представьте: играют условные "Динамо" с "Минаем", и игроков меняй – не хочу! Дальше нужно что-то объяснять?

Чистое время – два тайма по 30 минут

Всеми фибрами души – за, и посвятил этой теме в свое время уже не одну статью. Ибо назрело уже давно и однозначно. Так же, как давно и неоднократно убедился в том, что "чистое" время классического футбольного тайма составляет именно около получаса.

Нужно убрать саму возможность хоть как-то влиять на положенную продолжительность игры: она должна быть гарантирована и незыблема. И на фиг человеческий фактор – когда дядя со свистком решает, сколько и почему компенсировать, и когда заканчивать игру. Только табло, только сирена! Сколько ненужной накипи это сразу уберет.

Тянуть время попросту не будет смысла – ни секунды не "украдешь". Что вы говорите? Все равно будут сбивать темп, не спеша вводить мяч? А что, предупреждения за неспортивное поведение (типа затяжки времени) тоже предлагается отменить? Не, не слышал. Да все будет так же, кроме стремления манипулировать временем. И весь временной мусор не будет засорять хронологическую картину игры.

На мой взгляд, это наиболее наболевшее изменение в правилах футбола, и польза от него может быть реальнее, чем от того же ВАРа. Потому что вреда при этом точно никакого. "Грязное" время – футбольный анахронизм.

Завершая разговор

...хотелось бы возразить тем, кто ценит в футболе, прежде всего, его консерватизм. Все течет, все меняется. Хотим мы этого, или нет. Я, к примеру, десять лет назад мог бы сказать вам это только со страниц газеты. А двадцать – предварительно печатал бы текст на машинке. Кто меня знает, тому будет крайне сложно обвинить Юрича в любви к реформам. Не говоря уже о революциях. Но изменения бывают разными.

Здесь и сейчас мы говорим о том, что некоторые из них могли бы пойти во благо игры, сделать ее привлекательнее, зрелищнее, очистить от шелухи. Такие я приветствую. Когда же вижу неоправданный крен в пользу сильных футбольного мира, или излишний авантюризм без просчитанных последствий – возражаю, как потребитель футбольного продукта.

Жаль, что этот эксперимент начнется лишь через год. Да и увидеть его в деле не получится: не настолько я фанатичен, чтобы ради этого искать возможность посмотреть матчи второго голландского дивизиона. Но тут все правильно: сначала пусть потренируются на кошках. А так да, любопытно было бы взглянуть, насколько оправдаются твои ожидания. Грядут ли эти перемены, и какие именно из них?