Отправится в Грецию. Вида определился с новой командой
Пока что он свободный агент
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский защитник Домагой Вида определился с новой командой.
По данным инсайдера Николо Скиры, экс-футболист "Динамо" подпишет контракт с "АЕКом". Срок действия соглашения - два года.
Done Deal! Domingoj #Vida to #AEK as a free agent. Contract until 2024. The croatian centre-back had been offered to Monza, Sampdoria and OM in the last week. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 26, 2022
Летом Домагой покинул "Бешикташ", в составе которого выступал на протяжении последних трех с половиной лет. Помимо "АЕКа" на Виду претендовали "Сампдория", "Монца" и "Марсель".
Напомним, что четыре с половиной года игровой карьеры Вида отдал "Динамо", в составе которого в сумме отыграл 160 игр.
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