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Отправится в Грецию. Вида определился с новой командой

Общие новости
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Пока что он свободный агент

Отправится в Грецию. Вида определился с новой командой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Хорватский защитник Домагой Вида определился с новой командой.

По данным инсайдера Николо Скиры, экс-футболист "Динамо" подпишет контракт с "АЕКом". Срок действия соглашения - два года.

Летом Домагой покинул "Бешикташ", в составе которого выступал на протяжении последних трех с половиной лет. Помимо "АЕКа" на Виду претендовали "Сампдория", "Монца" и "Марсель".

Напомним, что четыре с половиной года игровой карьеры Вида отдал "Динамо", в составе которого в сумме отыграл 160 игр.

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В статье: Домагой Вида АЕК (Афины)
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