Отправится в Грецию. Вида определился с новой командой

Хорватский защитник Домагой Вида определился с новой командой.

По данным инсайдера Николо Скиры, экс-футболист "Динамо" подпишет контракт с "АЕКом". Срок действия соглашения - два года.

Done Deal! Domingoj #Vida to #AEK as a free agent. Contract until 2024. The croatian centre-back had been offered to Monza, Sampdoria and OM in the last week. #transfers