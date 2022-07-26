Отправится в Грецию. Вида определился с новой командой

Хорватский защитник Домагой Вида определился с новой командой.

По данным инсайдера Николо Скиры, экс-футболист "Динамо" подпишет контракт с "АЕКом". Срок действия соглашения - два года.

Done Deal! Domingoj #Vida to #AEK as a free agent. Contract until 2024. The croatian centre-back had been offered to Monza, Sampdoria and OM in the last week. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 26, 2022

Летом Домагой покинул "Бешикташ", в составе которого выступал на протяжении последних трех с половиной лет. Помимо "АЕКа" на Виду претендовали "Сампдория", "Монца" и "Марсель".

Напомним, что четыре с половиной года игровой карьеры Вида отдал "Динамо", в составе которого в сумме отыграл 160 игр.