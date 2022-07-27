Шахтер проиграл Аяксу, Динамо покажут с задержкой, жесткий протокол УПЛ. Главные новости за 26 июля

Михаил сотворил настоящую красоту, в одиночку пройдя с мячом половину поля и завершив это все уверенным ударом, но партнеры вингера не поддержали. "Аякс" в товарищеском матче смотрелся лучше, постоянно давил на защиту "Горняков" и закономерно взял свое - 3:1. "Шахтер" небезнадежен без легионеров, но и высоким его уровень игры не назвать.

Верить Сергею Болотникову или нет - решайте сами, но документ он опубликовал интересный. Там и взрослые болбои, и отмена матча в случае часовой воздушной тревоги, и максимальная посещаемость в 280 человек, и многое другое. Беда в том, что даже с такими мерами безопасности УПЛ провести будет сложно - наша ПВО сбивает далеко не все ракеты, которыми Украину ежесуточно поливают рашисты.

Неделю назад многие фаны и даже Йожеф Сабо возмущались, что игру киевлян показали только на платформе Setanta в интернете - и вот их претензии услышали. Правда, какой настоящий болельщик будет смотреть решающий матч киевлян в записи - загадка. На дворе же не 1975 год - у всех есть интернет, смартфоны и все такое. В общем, странный ход.

И сделал это лично президент Энрике Сересо, что дает нам абсолютную гарантию правдивости. Роналду "Матрасникам" не по карману - клуб и так еле влезает под потолок зарплат. А вот что делать Криштиану по-прежнему неясно. Кажется, что он сам не хочет играть за "МЮ", а никакой другой клуб в Европе не готов его оттуда выкупить.

Норди Мукиеле возвращается в родной город за 16 млн евро плюс бонусы. Удивительный путь, конечно. Парень вырос в рабочем пригороде Парижа, вышел на приличный уровень в "Монпелье", а игроком калибра сборной стал в "Лейпциге", чтобы в итоге вернуться обратно в Париж. Ах да, и важный нюанс - раз Мукиеле в "ПСЖ", Шкриньяра, о котором писали два месяца, не будет.

"Лудогорец" нашего Игоря Пластуна немного понервничал, но все же прошел "Шемрок Роверс". Сенсация минувшей ЛЧ "Шериф" за 2 минуты до конца таки дожал "Марибор"; также дальше проползли "Динамо Загреб" и "Митьюлланд". Ну, а герои вечера - "Пюник". Армяне классно съездили в Люксембург и впервые в истории пробились в 3-й раунд квалификации ЛЧ.