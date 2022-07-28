Магия Луческу, судилище нал Ворсклой и выпускник ДК в Шахтёре. Главные новости за 27 июля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 27 июля.

"Динамо" прошло в третий тур квалификации Лиги Чемпионов, добыв героическую победу в Стамбуле (1:2, общий счёт – 1:2). В основное время команды обменялись голами Виталия Буяльского и Аттилы Салая. С 53-й минуты турецкая команда играла в меньшинстве, и в конце концов это сказалось в овертайме. На 114-й минуте Александр Караваев забил в ворота своего бывшего клуба, и вывел "Динамо" в следующий раунд, где им предстоит сразиться со "Штурмом".

"Ворскла" вылетела из Лиги Конференций, уступив на выезде шведскому "АИКу" (2:0, общий счёт – 4:3). Стокгольмцы сравняли общий счёт в противостоянии в конце первого тайма усилиями Юсафата Мендеса, после чего команды ушли на экстра-тайм. В нём "АИК" забил второй мяч на 107-й минуте. После удара Акселя Бьорнстрема мяч драматично застрял на линии ворот Ризныка, и судья принял решение всё же засчитать гол. Эпизод выдался весьма спорным. Таким образом команда Виктора Скрипника покидает еврокубки.

"Шахтёр" объявил о подписании фулбека "Андерлехта" Богдана Михайличенко. 25-летний украинец будет выступать за "горняков" на правах годичной аренды, после чего клуб будет иметь опцию выкупа игрока за фиксированную сумму. Михайличенко выступал в Бельгии с 2020-го года, куда перебрался из "Зари". Отметим, что Богдан является выпускником киевского "Динамо".

"Барселона" договорилась о трансфере центрбека "Севильи" Жюля Кунде. По информации Фабрицио Романо, центрбек обойдётся "блаугране" в 50+10 млн евро. Сам француз уже согласовал условия личного контракта с каталонцами. Отметим, что Кунде долгое время вёл лондонский "Челси", предложив "Севилье" на 5 млн больше. Но сам игрок, как ранее и вингер Рафинья, предпочли перебраться на "Ноу Камп". Также ранее "Барселона" на правах свободного агента урвала у "синих" Андреаса Кристенсена. На фоне обострившихся отношений между клубами переезд ещё и Сезара Аспиликуэты в Каталонию выглядит сомнительным.

"Наполи" интересуется вратарём сборной Украины Андреем Луниным. По информации TuttoNapoli, итальянский клуб хочет арендовать украинца у мадридского "Реала" на следующий сезон, а также не исключает возможности полноценного подписания Лунина через год. Сейчас "партенопейцы" находятся в поисках нового голкипера в связи с уходом Давида Оспины. В случае осуществления сделки Лунин будет конкурировать за место в основе с Алексом Меретом.