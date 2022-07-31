Лучший турнир в истории? 5 причин, почему нужно посмотреть финал женского Евро

В субботу любителей футбола побаловали сразу три игры за Суперкубки. В Англии две лучших команды планеты выдали очередной яркий матч – в последнее время Гвардиола и Клопп с этим прямо-таки зачастили. В Германии "Бавария" и "РБ Лейпциг" выдали хит-парад радостного футбола с итоговым счётом 5:3, ровно как и "ПСВ" с "Аяксом" у себя в Нидерландах – Гус Тил решил феерично начать карьеру в Эйндховене с хет-трика.

Но всё это отдавало духом выставочных матчей. Гвардиола всегда воспринимал Суперкубок как продолжение предсезонной подготовки, а Марсель Хальстенберг очевидно ещё не вышел из отпуска – хет-трик защитника "РБ Лейпцига" состоял из привозов. Статус всех этих Суперкубков застрял где-то между товарищеским матчем и полуофициальным трофеев для заядлых коллекционеров.

Мужской футбол пока только разогревается, и настоящая рубка в лучшем случае начнётся через месяц-другой. А в это время настоящий спорт высших достижений в футбольном мире нам могут предложить только дамы. Именно поэтому предстоящий финал женского Евро-2022 обещает стать главным футбольным событием лета. И вот 5 причин, почему вам стоит стать свидетелями этого действа.

1. Не атмосфера, а экзосфера

Этим летом в Великой Британии стоит абсолютно аномальная жара – в середине июля температура доходила до 40 градусов по Цельсию. Скорее всего, дело в глобальном потеплении, но я бы не исключал причастности к этому женской сборной Англии. Выступление "львиц" на Евро вызвало небывалый ажиотаж. Настрадавшиеся поколениями англичане хотят наконец увидеть триумф своей сборной, который не дарили им ни Гаскойн, ни Бекхэм, ни Стерлинг с Фоденом.

Вся страна говорит об этом турнире, а на финал, который пройдёт на "Уэмбли", продано 90 тысяч билетов – это рекорд посещаемости как для мужских, так и женских Евро. О Германии и говорить нечего – в стране полуфинальный матч с француженками посмотрели 12 миллионов телезрителей. С такой атмосферой проходного матча случиться не может.

2. Женский футбол не стоит на месте

Оставим мизогинию тупицам, охотникам на ведьм и прочим русским. Женский футбол действительно не стоит на месте! Да, женщине даже под 180 сантиметров ростом будет сложно отбить мяч из верхнего угла, как это делает м̶н̶о̶г̶о̶р̶у̶к̶о̶е̶ ̶б̶о̶ж̶е̶с̶т̶в̶о̶ ̶Ш̶и̶в̶а̶ Тибо Куртуа. Ворота ведь тех же габаритов. Поэтому и вратарская школа совсем другая – тут речь о ловкости, скорости и качественной работе ног. Дамы пришли к этому как-то быстрее, чем мужской футбол родил ван дер Саров, Нойеров и Эдерсонов.

А в некоторых аспектах мужским профессионалам было бы чему поучиться. У капитана сборной Германии Александры Попп 4 гола на Евро головой – это больше, чем у голевой машины Холланда за весь прошлый сезон. А лучше бы на пару с Лукаку взяли пару уроков у Попп – в мужском футболе с ней может потягаться разве что Альваро Мората или один престарелый король из Манчестера.

3. Яркий футбол

Высокий класс исполнителей не является гарантией ни качественного, ни интересного футбольного зрелища. В качестве подтверждения можно включить любой матч "Манчестер Юнайтед" прошлого сезона. Но по привычке вы включалии условную игру МЮ в АПЛ вместо того, чтобы получать кайф от "Аякса" или "Сассуоло". Об эпохе Моуриньо и Бенитеса и вспоминать не будем.

В отличии от английской команды Саутгейта, от трусливого стиля которой хочется выколоть глаза, коллектив Сарины Вигман не боится играть смело и ярко. Дело не только в двух десятках забитых мячей за 5 матчей турнира. Посмотрите на седьмого номера "львиц" Бэт Мид. Вингер по позиции, фантазиста по призванию. Какие разрезающие передачи, обводки прямо во вратарской, дерзкие слаломы через пачки игроков. Саутгейт заменил бы её через 5 минут – она слишком крута и агрессивна для старины Гарета. Таких игроков, как она или Александр-Арнольд, он раскрыть не в состоянии.

4. Битва голеадорок

Как бы Пеп с Клоппом не закупались Холландами и Дарвинами, все мы знаем – в мужском футболе голеадоры вымерли. Спросите у Лукаку о его карьере в Лондоне. Мы уже и забыли, что такое гонки бомбардиров – на прошедшем мужском Евро с большим отрывом в этой номинации победил господин автогол. Но у наших дам всё как в старые добрые – у упомянутых выше Бэт Мид и Александры Попп по 6 голов на турнире. Мид не забила только в одной игре, Попп забивала в каждой. Мид забивает и отдаёт на любой вкус, а Попп упорно тащит "бундестим" за счёт убийственного финишинга.

В воскресенье они оспорят титул главного забивалы в личном бою. При случае в него может вступить Алессия Руссо – у англичанки 4 гола на 200 сыгранных минут. Чичарито с Сульшером завидуют молча.

5. Давид против Голиафа

Букмекеры считают Англию фаворитом финала. Из-за статуса хозяек турнира, доминантной манеры игры и бешеной формы звёзд. Но во всей их команде лишь тренер Сарина Вигман имеет опыт побед на таких турнирах. "Львицы" в третий раз сыграют в решающем поединке, но пока опыт был неудачным. А вот у немок хоть и обновленная команда без такого большого количества звёзд, но побед на Евро у них невероятное количество.

Лишь на прошлом Евро-2017 Нидерландам во главе с Вигман удалось остановить гегемонию "бундестим". До этого Германия взяла 6 чемпионатов Европы подряд и 8 из последних 9, если считать успех команды ФРГ в 1989-м. В том числе немки побеждали на турнире в Англии в 2005-м. Правда, тогда им противостояли не хозяйки. Так что Англия в этой паре выступит в роли Давида. И у них будет шанс закрыть гештальт целой нации – родоначальники игры, а трофеи в руки мужской сборной не идут. Придётся отдуваться девушкам.