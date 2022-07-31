Победа Ливерпуля над Сити, феерия команды Зинченко, ничья Шахтера. Главные новости за 30 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 30 июля

Хосеп Гвардиола выпустил в основе "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, тогда как Юрген Клопп своего дорогого новичка Дарвина Нуньеса придержал на второй тайм. "Ливерпуль" открыл счет в первом тайме – гол забил Александер-Арнольд. Но горожанам удалось отыграться благодаря другому вышедшего на замену новичку "Сити" Хулиану Альваресу. Затем Салах, реализовав пенальти, сделал счет 2:1 в пользу красных. Холанд мог сравнять, но в компенсированное арбитром время попал в перекладину, находясь перед пустыми воротами. В итоге Нуньес закрепил преимущество – 3:1, "Ливерпуль" выиграл Суперкубок Англии впервые с 2006 года.

Матч за Суперкубок прошел и в Германии. И это было еще то зрелище. В первом тайме "Бавария" забила трижды - отличились Мусиала, Мане и Павар. Хальстенберг во втором тайме один гол отыграл, но Гнабри мгновенно восстановил преимущество "Баварии" в три гола. Впрочем, Нкунку реализовал пенальти, а Ольмо на 89-й минуте сократил отставание до минимума. Однако "Бавария" не дала "Лейпцигу" сравнять счет, а на 90+8 Сане поставил точку – 3:5 в пользу мюнхенцев.

Бразильский защитник Исмаили объявил об истечении своего контракта с донецким клубом. Он присоединился к команде в 2013 году, с тех пор шесть раз становился чемпионом Украины, пять раз выигрывал национальный кубок. В общей сложности сыграл за "Шахтер" 228 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 42 результативных передачи. Пока на контракте у "Шахтера" остался только один легионер из "довоенному" состава – Лассина Траоре.

Это был уже третий товарищеский поединок горняков в Нидерландах, где они проводят сборы. "Шахтер" пропустил быстрый гол, но перед перерывом Бондаренко сравнял счет, а в начале второго тайма Крыськив вывел гостей вперед. Однако автогол Кирюханцева помешал Йовичевичу отпраздновать свою первую победу – 2:2.

"Арсенал" разыграл домашний "Эмирейтс Кап" с представителем Испании. Александр вышел в основе и занял место на левом фланге обороны. Впрочем, защищаться ему особенно не пришлось – канониры доминировали и добились более чем убедительной победы 6:0. Новичок Жезуз оформил хет-трик, дубль на счету Саки, еще один гол забил Нкетия. Зинченко покинул поле на 79-й минуте.