Евро-2022. Англия - Германия 2:1. Львицы сильнее всех

Англия выигрывает чемпионат Европы. Что не удалось мужчинам в прошлом году, сделали женщины. Первый крупный трофей английских сборных с 1966 года. И тогда в финале тоже была обыграна Германия.

Евро-2022 сильно отличался от предыдущих женских чемпионатов Европы. Дважды был установлен рекорд посещаемости, финал посетили более 87000 зрителей. Небывалый ажиотаж соответствует улучшению качество футбола – некоторые матчи действительно было интересно смотреть.

Но финалы что в мужских турнирах, что в женских часто похожи друг на друга. Не стал исключением и финал Евро-2022. Тренер сборной Германии Мартина Фосс-Текленберг говорила, что будет фестиваль, но получился настоящий бой с 42 фолами на две команды и семью желтыми карточками. Соперницы не жалели друг друга, цена победы была очень высока, и эстетика часто была на втором плане после физического противостояния и жестких фолов. Иногда Катерине Монзуль было сложно справиться с давлением и украинская рефери принимала неоднозначные решения.

Финал начался еще до стартового свистка. На предматчевой разминке получила травму лидер, капитан и главная бомбардирша сборной Германии Александра Попп.

Без Попп атака Германии заметно страдала. Номинальные гости создавали моменты, но их некому было завершать.

Но свои шансы в первой половине игры не реализовали и “львицы”. Дважды опасно пробивала Эллен Уайт, сначала уверенно сэйв сделала Мерле Фромс, во втором эпизоде англичанка ударила выше.

Все голы мы увидели после перерыва и первых замен. Блестящий пас через полполя Кайры Уолш, представляющую женскую команду “Манчестер Сити”, изящным ударом замкнула 22-летняя Элла Тун, выступающая за “Манчестер Юнайтед”.

Англия не воспользовалась преимущество в счете. Вместо того, чтобы попробовать подержать мяч, англичанки все глубже садились к своим ворота, немки атаковали и добились своего. Очень простой, но классный треугольник в исполнении Лохманн, Вассмут и Магулл закончился точным ударом в ближний угол представительницы “Баварии” Мюнхен. Ранее Магулл пробивала в штангу, в этот раз ни каркас ворот, ни Мэри Ирпс “львиц” не спасли.

Овертайм, и это все больше напоминало финал мужского Евро годичной давности. Но англичанки все же добились своего. Угловой, Люси Бронз поборолась за мяч, а в ворота со второй попытки точно пробила Хлое Келли.

2:1 – первая в истории победа женской сборной Англии. Германия не выглядела слабее хозяек турнира, но совокупность разных факторов сыграли в пользу “львиц”. 52-летняя Сарина Вигман, на прошлом Евро приведшая к победе команду Нидерландов, теперь побеждает и с Англией.

12 - Sarina Wiegman has won all 12 of her matches in charge at the UEFA Women's European Championship, with her sides scoring 35 goals and conceding just five in the process. Champion. #ENGGER #WEURO2022 pic.twitter.com/aiJnhPifqt