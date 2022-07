Финал между Англией и Германией поставил рекорд посещаемости ЕВРО, как женских, так и мужских

На лондонском стадионе Уэмбли прошел финальным матч женского ЕВРО между сборными Англии и Германии. Англичанки победили со счетом 2:1, став чемпионками Европы впервые в истории команды.

Более того, на матче был поставлен рекорд посещаемости для игр ЕВРО – на финал пришло 87 192 болельщика. Это наибольшая аудитория в истории матчей чемпионатов Европы, причем как женских, так и мужских.

