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Финал между Англией и Германией поставил рекорд посещаемости ЕВРО, как женских, так и мужских

Общие новости
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Матч на Уэмбли посетили 87 192 болельщика

Финал между Англией и Германией поставил рекорд посещаемости ЕВРО, как женских, так и мужских

Фото: The Sun Daily

UA-Футбол
Новина українською

На лондонском стадионе Уэмбли прошел финальным матч женского ЕВРО между сборными Англии и Германии. Англичанки победили со счетом 2:1, став чемпионками Европы впервые в истории команды.

Более того, на матче был поставлен рекорд посещаемости для игр ЕВРО – на финал пришло 87 192 болельщика. Это наибольшая аудитория в истории матчей чемпионатов Европы, причем как женских, так и мужских.

На том же стадионе в прошлом году прошел финал ЕВРО-2020 между сборными Англии и Италии, завершившийся победой последних в серии пенальти со счетом 3:2. Ту игру посетили 67 173 болельщика.

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В статье: Уэмбли Национальная сборная Англии женская сборная Германии Женский Евро-2022
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