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Победа Англии на Евро, долги Шахтера, трофей ПСЖ. Главные новости за 31 июля

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А также кто может транслировать УПЛ и возвращение Роналду

Победа Англии на Евро, долги Шахтера, трофей ПСЖ. Главные новости за 31 июля

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 31 июля

Сборная Англии выиграла Чемпионат Европы

Конечно, речь о женской команде, но это действительно праздник для всей нации, ожидавшей похожего футбольного триумфа с 1966 года. Финал против Германии посетили более 87 тысяч зрителей, на трибунах львиц поддерживал принц Уильям, тогда как за немок приехал поболеть Олаф Шольц. Счет был открыт в середине второго тайма – отличилась Тун. Но сборная Германии сразу увеличила давление и впоследствии Магулл выровняла положение. Пришлось играть овертайм, в котором свой шанс нашла Келли – 2:1 в пользу сборной Англии, впервые в своей истории завоевавшей титул такого масштаба. К слову, арбитром встречи была Екатерина Монзуль и вопросов к ее работе не возникло никаких.

ПСЖ выиграл Суперкубок Франции

Соперником парижан стал "Нант". Конечно, всех интересовало, как новый тренер Кристоф Гальте подстроится под то количество звезд, которое есть у него в команде. Получилось достаточно неплохо. Забив четыре мяча, ПСЖ не имел проблем. Месси действовал как свободный художник и напомнил о себе бывшем. Забил сам, организовывал атаки. Также дубль на счету Неймара, еще один гол у Рамоса. 4:0 в итоге.

Палкин рассказал о долгах Шахтера

Генеральный директор донецкого клуба сообщил, что клуб покупал игроков в рассрочку, поэтому у "Шахтера" сейчас есть долги на 50 млн евро. Горняки очень рассчитывают на призовые деньги из Лиги Чемпионов, а также надеются на суд с ФИФА. 15 августа "Шахтер" должен отдать пакет документов по делу. Напомним, что ФИФА разрешила игрокам украинских клубов самовольно без компенсации приостанавливать контракты на один год. Таким образом, "Шахтер" потерял, например, Тете.

Известно, какие каналы подали заявку на трансляцию УПЛ

По информации СМИ, матчи Чемпионата Украины готовы транслировать телеканалы Setanta Sport и Эспрессо ТВ. Первый, как известно, платный, второй – общедоступный. Также известно, что есть заявки на трансляцию части матчей или матчей только одной команды. Но от каких именно телеканалов, не уточняется. Каналы Футбол, ранее транслировавшие большинство матчей УПЛ, напомним, прекратили существование.

Криштиану Роналду снова сыграл за МЮ

Похоже, португалец смирился с тем фактом, что следующий сезон ему придется провести в Манчестере. Он принял участие в товарищеском матче МЮ против "Райо Вальекано". Роналду отыграл первый тайм, а во второй не вышел на поле. Матч в итоге завершился со счётом 1:1. Криштиану, как известно, пропустил предсезонную подготовку своей команды, требуя трансфера в другой клуб. Однако претендента, который удовлетворил бы все требования, не нашлось.

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