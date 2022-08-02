Кандидат на левый фланг Динамо, еще один претендент на Мудрика. Главные новости за 1 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 1 августа

Донецкий клуб объявил об аренде тренировочной базы варшавской "Легии". "Шахтер" получит в свое распоряжение два тренировочных поля с натуральным покрытием, а также возможность пользоваться другими услугами, предоставляемыми базой. Здесь же матчи Юношеской лиги УЕФА будет проводить юношеская команда "Шахтера". Соглашение рассчитано до ноября.

Зарубежные СМИ сообщают, что вингером "Шахтера" Михаилом Мудриком заинтересовалась французская "Ницца". Донецкий клуб готов рассматривать предложение от 20 млн. евро. Но указывается, что для самого футболиста приоритетом является "Байер", правда, переезд в Германию затягивается по бюрократическим причинам. "Ницце" нужно предложить более привлекательные условия Михаилу, чтобы он изменил свое мнение.

Как и в прошлый раз против "Фенербахче", матч квалификации Лиги Чемпионов с участием киевского "Динамо" можно будет просмотреть на канале 2+2, но с 15-минутной задержкой. Кто покажет игру в прямом эфире, официально не объявлен, однако, по информации СМИ, это снова будет телеканал Setanta Sport.

После прекращения сотрудничества с Беньямином Вербичем у киевской команды возникла проблема с левым флангом атаки. В игре с "Фенербахче" здесь пришлось использовать молодого Ваната. Однако трансферное окно до сих пор открыто, так что "Динамо" может закрыть позицию. Украинские инсайдеры сообщают, что столичный клуб рассматривает вариант с лидером "Зари" Владиславом Кабаевым. Мол, его кандидатуру одобрил лично Луческу. Возможному трансферу также способствует тот факт, что у Кабаева остался всего год по контракту с луганским клубом.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, пять клубов УПЛ стремятся проводить матчи чемпионата на своем стадионе. Речь об "Ингулец" (Петрово), "Ворскле (Полтава), "Александрии", "Вересе" и "Кривбассе". Информацию о последнем подтвердил вице-президент клуба Артем Гагарин, который заметим, что рядом со стадионом есть бомбоубежища, так что если ситуация позволит, "Кривбасс" хотел бы играть в Кривом Роге. Позже глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил о разрешении "Вересу" играть на ровенском "Авангарде".

Каталонский гранд, как известно, находится в достаточно затруднительном финансовом положении. Но это не мешает ему проводить очень амбициозную трансферную кампанию. В конце концов, чтобы подписывать новых игроков, приходится что-то продавать. В этот раз "Барселона" продала 24,5% медиабренда Barca Studios за 100 млн евро. Ранее клуб выручил почти 600 млн. евро за продажу 25% своих телевизионных прав. Таким образом, у "Барселоны" теперь есть возможность зарегистрировать новичков, последний из которых – Жюль Кунде. Французский защитник стоимостью 50 млн в понедельник был официально представлен публике в качестве нового игрока блаугранаса.