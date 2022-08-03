Коваленко возвращается, Динамо торгует новичка, очередная беда Супряги. Главные новости за 2 августа
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 2 августа
Фото: Calcio Spezia
Коваленко еще на сезон остался в "Специи"
Виктор отыграл за "Специю" весь прошлый сезон на правах аренды из "Аталанты", и вот клуб вернул его снова. На сей раз в договоре прописано обязательство выкупа, если "Специя" сохранит место в элите. Хорошая новость для украинца, ведь в Бергамо ему категорически ничего не светит, а так он будет регулярно играть.
"Динамо", "Заря" и "Днепр-1" узнали потенциальных соперников в еврокубках
Да, в Ньоне опять вытаскивали шарики. Так вот, "Днепру-1" для попадания в группу ЛЕ надо будет пройти победителя пары "Партизан" - "АЕК Ларнака". "Динамо" в случае победы над "Штурмом" почти наверняка сыграет с "Бенфикой". Касательно "Зари", то если она каким-то образом проскочит "Университатю", в плей-офф Лиги конференций ее будет ждать либо "Лугано", либо "Хапоэль Беер-Шева".
Квалификация ЛЧ: "Бенфика" играет мускулами, провал "Рейнджерс"
Судя по тому, как ярко "Бенфика" разбила "Митьюлланд", киевлянам с ней будет сложнее некуда - ну очень сильный соперник. Также в отборе ЛЧ чешская "Виктория" на выезде одолела "Шериф"; "Динамо Загреб" сделало то же самое с "Лудогорцем" нашего Игоря Пластуна; "Монако" и ПСВ разошлись миром. Главная же сенсация дня - поражение финалиста ЛЕ "Рейнджерс" 0:2 от "Юниона", который до этого никогда не играл в еврокубках!
"Динамо" может отдать трех ненужных игроков за хавбека "Зари"
Киевляне нацелены на Владислава Кабаева, который может закрыть дыру на левом фланге атаки, вот и ищут разные способы. Пресса сообщает, что один из них - обмен Влада на Романа Вантуха, Назария Русина и, возможно, Никиту Бурду. Все трое и близко не проходят в основу киевлян, а Бурда еще и регулярно ломается, так что "Заря" наверняка возьмет время на размышления.
За ТВ-права УПЛ поборются Setanta и MEGOGO
Об этом рассказал лично исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. Полный пакет прав включает эксклюзивную трансляцию всех матчей на всех платформах. Также телеканал Эспрессо претендует на отдельные матчи и хайлайты. Аукцион пройдет завтра, 4 августа. По правде, эти перемены не просто назрели - они перезрели еще 10 лет назад.
Супряга выбыл на несколько месяцев из-за травмы
Где травмировался Влад - неясно, но у него проблемы с тазобедренным суставом, нужна операция, а затем 2-3 месяца реабилитации. Об этом вчера рассказал агент игрока Александр Яковенко. 22-летний форвард не проходит в основу "Динамо" и не забивает в официальных матчах за клуб с 23 сентября 2020 года, так что потерей не станет, но все же вспомните, какие ему выдавали авансы 3-4 года назад!
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