Коваленко возвращается, Динамо торгует новичка, очередная беда Супряги. Главные новости за 2 августа

Виктор отыграл за "Специю" весь прошлый сезон на правах аренды из "Аталанты", и вот клуб вернул его снова. На сей раз в договоре прописано обязательство выкупа, если "Специя" сохранит место в элите. Хорошая новость для украинца, ведь в Бергамо ему категорически ничего не светит, а так он будет регулярно играть.

Да, в Ньоне опять вытаскивали шарики. Так вот, "Днепру-1" для попадания в группу ЛЕ надо будет пройти победителя пары "Партизан" - "АЕК Ларнака". "Динамо" в случае победы над "Штурмом" почти наверняка сыграет с "Бенфикой". Касательно "Зари", то если она каким-то образом проскочит "Университатю", в плей-офф Лиги конференций ее будет ждать либо "Лугано", либо "Хапоэль Беер-Шева".

Судя по тому, как ярко "Бенфика" разбила "Митьюлланд", киевлянам с ней будет сложнее некуда - ну очень сильный соперник. Также в отборе ЛЧ чешская "Виктория" на выезде одолела "Шериф"; "Динамо Загреб" сделало то же самое с "Лудогорцем" нашего Игоря Пластуна; "Монако" и ПСВ разошлись миром. Главная же сенсация дня - поражение финалиста ЛЕ "Рейнджерс" 0:2 от "Юниона", который до этого никогда не играл в еврокубках!

Киевляне нацелены на Владислава Кабаева, который может закрыть дыру на левом фланге атаки, вот и ищут разные способы. Пресса сообщает, что один из них - обмен Влада на Романа Вантуха, Назария Русина и, возможно, Никиту Бурду. Все трое и близко не проходят в основу киевлян, а Бурда еще и регулярно ломается, так что "Заря" наверняка возьмет время на размышления.

Об этом рассказал лично исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. Полный пакет прав включает эксклюзивную трансляцию всех матчей на всех платформах. Также телеканал Эспрессо претендует на отдельные матчи и хайлайты. Аукцион пройдет завтра, 4 августа. По правде, эти перемены не просто назрели - они перезрели еще 10 лет назад.

Где травмировался Влад - неясно, но у него проблемы с тазобедренным суставом, нужна операция, а затем 2-3 месяца реабилитации. Об этом вчера рассказал агент игрока Александр Яковенко. 22-летний форвард не проходит в основу "Динамо" и не забивает в официальных матчах за клуб с 23 сентября 2020 года, так что потерей не станет, но все же вспомните, какие ему выдавали авансы 3-4 года назад!