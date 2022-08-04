Геройства Караваева, трансфер Кукурельи и новая система фиксации офсайда. Главные новости за 3 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 3 августа.

"Динамо" добыло минимальную победу над "Штурмом" (1:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов. Единственный мяч в поединке забил Александр Караваев на 28-й минуте. Примечательно, что герой стамбульской встречи с "Фенербахче" первоначально не должен был выйти в стартовом составе, но из-за травмы Виктора Цыганкова на разминке Караваев получил свой шанс. Ответная встреча состоится 9 августа в австрийском Граце.

"Челси" близок к закрытию сделки по трансферу вингбека "Брайтона" Марка Кукурельи. О закрытии сделки сообщил Фабрицио Романо. Сумма сделки составит 52 млн фунтов. На игрока также претендовал "Манчестер Сити", но "горожане" отказались повышать бид выше 40 млн. В последний момент "чайки" потребовали включить в сделку талантливого центрбека "Челси" Леви Колвилла, что должно уменьшить сумму сделки. У "синих" будет опция обратного выкупа своего выпускника.

УЕФА объявил о внедрении технологии полуавтоматической фиксации офсайда. Работа системы будет обеспечиваться специальными камерами, способными фиксировать положение 29 точек на теле каждого футболиста, и датчиком непосредственно в мяче. Время на принятие решения видеоассистентом рефери должно сократится в среднем с 70 секунд до 25, а зрителям будет демонстрироваться трехмерная модель ситуации. Система будет действовать начиная с группового этапа Лиги Чемпионов 2022/23. Первое применение ожидается в матче Суперкубка УЕФА между "Реалом" и "Айнтрахтом", который пройдёт 10 августа.

Каспер Шмейхель перешёл в "Ниццу". С "орлятами" 35-летний датчанин подписал контракт до 2025 года. Сумма сделки не разглашается. До истечения контракта с "Лестером" оставался ещё год. Вратарь провёл в "Лестере" 11 лет. С "лисами" Шмейхель прошёл путь из низших дивизионов до титула АПЛ, выигранного в сезоне 2015/16. В "Ницце" Шмейхель заменить Вальтера Бенитеса, на правах свободного агента перешедшего в "ПСВ".