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В возрасте 43-х лет скончался легендарный хавбек сборной Латвии

Общие новости
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Играл на Евро-2004

В возрасте 43-х лет скончался легендарный хавбек сборной Латвии

фото - lff.lv/

Новина українською

Латвийская федерация футбола сообщила о смерти в возрасте 43 лет бывшего полузащитника национальной сборной Андрейса Рубинса.

О причинах смерти не указывается.

Рубинс сыграл за сборную в 117 поединках, что является вторым показателем в истории национальной команды Латвии. При этом ему принадлежит рекордная серия – участие в 59 матчах сборной подряд. Он был частью команды, игравшей в финальной части Евро-2004.

На клубном уровне Рубинс дважды становился чемпионом Латвии со "Сконто", выигрывал чемпионат Азербайджана с "Интером", выступал в Англии за "Кристалл Пелас". В последнее время работал в тренерском штабе "Спартака" из Юрмалы.

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В статье: Национальная сборная Латвии
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