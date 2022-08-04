В возрасте 43-х лет скончался легендарный хавбек сборной Латвии
Играл на Евро-2004
фото - lff.lv/
Латвийская федерация футбола сообщила о смерти в возрасте 43 лет бывшего полузащитника национальной сборной Андрейса Рубинса.
О причинах смерти не указывается.
Рубинс сыграл за сборную в 117 поединках, что является вторым показателем в истории национальной команды Латвии. При этом ему принадлежит рекордная серия – участие в 59 матчах сборной подряд. Он был частью команды, игравшей в финальной части Евро-2004.
На клубном уровне Рубинс дважды становился чемпионом Латвии со "Сконто", выигрывал чемпионат Азербайджана с "Интером", выступал в Англии за "Кристалл Пелас". В последнее время работал в тренерском штабе "Спартака" из Юрмалы.
Популярное сейчас
- Заря - Университатя. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 4 августа 2022
- Впереди только Шовковский. Бущан вышел на второе место по количеству сухих матчей в Динамо
- Геройства Караваева, трансфер Кукурельи и новая система фиксации офсайда. Главные новости за 3 августа
- Коваленко возвращается, Динамо торгует новичка, очередная беда Супряги. Главные новости за 2 августа
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО