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Матч Ювентус - Атлетико, который планировалось провести в Израиле, отменен из-за военной опасности

Общие новости
(2 голосов)

Причина в обстрелах из Сектора Газа

Матч Ювентус - Атлетико, который планировалось провести в Израиле, отменен из-за военной опасности

Getty Images

Новина українською

Товарищеский матч между "Ювентусом" и мадридским "Атлетико", который должен был состояться 7 августа в Тель-Авиве, отменен из-за военной напряженности в Израиле.

Представители испанской команды подтвердили, что футболисты так не вылетели в Тель-Авив. Причина такого решения - обстрелы Израиля из Сектора Газа.

В заявлении компании Comtek, спонсора поединка, говорится, что из-за роста напряженности на юге Израиля после консультаций с клубами было принято решение отменить матч.

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В статье: Израиль Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид)
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Источник:
Sport5

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