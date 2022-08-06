Матч Ювентус - Атлетико, который планировалось провести в Израиле, отменен из-за военной опасности
Причина в обстрелах из Сектора Газа
Getty Images
Товарищеский матч между "Ювентусом" и мадридским "Атлетико", который должен был состояться 7 августа в Тель-Авиве, отменен из-за военной напряженности в Израиле.
Представители испанской команды подтвердили, что футболисты так не вылетели в Тель-Авив. Причина такого решения - обстрелы Израиля из Сектора Газа.
В заявлении компании Comtek, спонсора поединка, говорится, что из-за роста напряженности на юге Израиля после консультаций с клубами было принято решение отменить матч.
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Источник:Sport5
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