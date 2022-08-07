Ничья Ливерпуля, неудача команды Миколенко, разгром от ПСЖ. Главные новости за 6 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 6 августа

Один из главных претендентов на английскую футбольную корону потерял очки уже на старте чемпионата, да еще и в поединке с командой, поднявшейся со второго дивизиона – "Фулхэмом". Лондонцы дважды выходили вперед, оба гола на счету Митровича, но сначала счет сравнял Нуньес, а затем Салах. Ничья 2:2 в итоге. К слову, за "Фулхэм" в середине второго тайма дебютировал вышедший на замену Манор Соломон.

Аристократы играли на выезде с "Эвертоном", за который в основе вышел Виталий Миколенко. Украинский защитник отыграл весь матч и даже однажды спас команду от гола, заблокировав удар Стерлинга. Но "Челси" все же забил – Жоржиньо реализовал пенальти, поэтому 0:1 в пользу "Челси". "Тоттенхэм" не имел проблем с "Саутгемптоном" - 4:1, "Ньюкасл" обыграл "Ноттингем Форест" 2:0, "Борнмут" с таким же счетом победил "Астон Виллу", а "Лидс" одолел "Вулверхэмптон" 2: 1.

В первом туре Бундеслиги в центре внимания было противостояние дортмундской "Боруссии" и "Байера". В этой игре все решил единственный гол, забитый уже на десятой минуте Марко Ройсом. Кроме того, "Боруссия" из Менхенгладбаха была сильнее "Хоффенхайма" - 3:1, а "Фрайбург" на выезде разбил "Аугсбург" 0:4. В матче "Вольфсбург" – "Вердер" была зафиксирована ничья 2:2

В первом туре французской Лиги 1 всех интересовал вопрос, как будет выглядеть главный фаворит под руководством нового тренера. Пока очень неплохо. Но это на фоне "Клермона". ПСЖ забил пять раз. Начал разгром Неймар, затем он ассистировал Хакими и Маркиньосу, а в завершение дубль оформил Месси, при этом один гол ему помог забить тоже бразилец. 0:5 в пользу ПСЖ. В еще одном матче дня "Страсбур" проиграл "Монако" 1:2.

Данило, как известно, остался в "Бордо", несмотря на вылет команды во второй дивизион. "Шахтер" получил за его трансфер 1 млн евро. И вот уже во втором матче в Лиге 1 он отличился первым забитым мячом. Хавбек открыл счет в поединке против Родеза. В итоге "Бордо" победил 3:0.

Василий Кобин стал новым спортивным директором "Металлиста". Харьковчане сыграли вничью 1:1 с "Кривбассом", команда Вернидуба спаслась на 90+1 благодаря голу Хобленко. В еще одном матче дня "Рух" победил "Черноморец" 3:1. "Минай" уступил "Карпатам" 0:1 в контрольном матче. "Ворскла" объявила о подписании двух новичков – защитников Андрея Кравчука и бразильца Габриэля Назарио.