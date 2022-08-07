Известный экс-вингер Шахтера может переехать в Грецию или Турцию
Игрок еще может показывать топовый уровень
Бразильский фланговый полузащитник "Аль-Шарджи" Бернард попал в сферу интересов греческого "ПАОК" и турецкого "Галатасарая".
При этом греческие спортивные издания сообщают, что клуб из их страны является лидером в борьбе за 29-летнего бразильца.
Контракт Бернарда с "Аль-Шарджей" рассчитан до лета 2023 года. Он перешел в клуб в 2021-м, сыграв 23 матча и забив три гола.
Как известно украинским болельщикам, Бернард ранее играл за "Шахтер" и "Эвертон". Он стал самым дорогим трансфером "горняков", перейдя в украинский клуб за 25 млн евро.
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Источник:Sabah
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