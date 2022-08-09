Предложение Setanta Sport к УПЛ и срыв трансфера Мудрика. Главные новости за 8 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 8 августа

Итак, канал, желающий транслировать матчи чемпионата Украины, предлагает лиге 16,2 млн долларов на 3 сезона. Эта сумма также включает и организацию трансляций. Дополнительная прибыль от продаж медиа-прав в другие страны будет разделена между клубами. Матчи будут транслироваться на 3-х площадках: OTT платформа, линейные каналы Setanta Sports, а также YouTube, на котором будут бесплатно транслировать 1-2 матча в туре. Стоимость полного пакета составит 109 грн. Теперь слово за клубами.

Один из немецких журналистов сообщил, что леверкузенский клуб больше не претендует на Мудрика. Он отметил, что "Байер" несколько месяцев назад достиг договоренности с "Шахтером", но после этого дончане несколько раз меняли позицию. Так что в немецком клубе решили отказаться от этого трансфера. Ранее Дарио Срна заявлял, что другие клубы хотят воспользоваться войной в Украине и купить футболистов по дешевке. При этом он называл Михаила третьим игроком в Европе в его амплуа после Мбаппе и Винисиуса.

Главным вопросом было – успел ли восстановиться Виктор Цыганков. Как минимум он попал в список игроков, заявленных на матч. Также отмечаем присутствие двух молодых воспитанников Антона Царенко и Александра Яцика. Супряга травмирован, поэтому в атаке остаются лишь Беседин и Ванат. Матч "Штурм" – "Динамо" состоится во вторник, 9 августа, начало в 21:30.

Уже в эти выходные стартует чемпионат Испании. Правила лиги предусматривают, что клубы могут зарегистрировать новых игроков, если у них все хорошо с финансами. У "Барселоны", как известно, не все хорошо, хотя клуб этим летом существенно исправил ситуацию. Однако, чтобы Левандовский, Кристенсен, Кесси, Кунде и Рафинья могли сыграть в субботу против "Райо Вальекано", клубу нужно найти еще 13 млн евро. В "Барселоне" пока планируют продать Депая и Брайтвейта, а также подписать контракты с Де Йонгом, Бускетсом и Пике.

Как известно, после продажи Холанда желто-черные сделали ставку на здорово себя проявившего в "Аяксе" Себастьяна Аллера. Но у форварда нашли злокачественную опухоль, поэтому он вынужден лечь на операционный стол. Дортмундский клуб начал искать замену и в итоге купил у "Кельна" 34-летнего Антони Модеста. Форвард, в прошлом сезоне забивший 23 гола в Бундеслиге, обошелся клубу лишь в 5 млн евро.

О других трансферных новостях

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Ювентусом" о трансфере Рабио, в ближайшее время ожидается переход. "Пари Сен-Жермен" согласовал личный контракт с Фабианом Руисом из "Наполи", теперь нужно согласовать сумму с неаполитанским клубом. "Вулверхэмптон" потратил 32 млн евро на Гонсало Гедеша из "Валенсии". "Галатасарай" усилился Дриссом Мертенсом с "Наполи" и Лукасом Торейрой из "Арсенала", за последнего заплатил 6 млн евро. "Интер" расторг контракт с Алексисом Санчесом.