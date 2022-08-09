Предложение Setanta Sport к УПЛ и срыв трансфера Мудрика. Главные новости за 8 августа
А также заявка Динамо на Штурм, проблемы Барселоны и трансферные новости
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 8 августа
УПЛ раскрыла подробности предложения от Setanta Sport
Итак, канал, желающий транслировать матчи чемпионата Украины, предлагает лиге 16,2 млн долларов на 3 сезона. Эта сумма также включает и организацию трансляций. Дополнительная прибыль от продаж медиа-прав в другие страны будет разделена между клубами. Матчи будут транслироваться на 3-х площадках: OTT платформа, линейные каналы Setanta Sports, а также YouTube, на котором будут бесплатно транслировать 1-2 матча в туре. Стоимость полного пакета составит 109 грн. Теперь слово за клубами.
Мудрик вряд ли перейдет в Байер
Один из немецких журналистов сообщил, что леверкузенский клуб больше не претендует на Мудрика. Он отметил, что "Байер" несколько месяцев назад достиг договоренности с "Шахтером", но после этого дончане несколько раз меняли позицию. Так что в немецком клубе решили отказаться от этого трансфера. Ранее Дарио Срна заявлял, что другие клубы хотят воспользоваться войной в Украине и купить футболистов по дешевке. При этом он называл Михаила третьим игроком в Европе в его амплуа после Мбаппе и Винисиуса.
Динамо объявило заявку на матч со Штурмом
Главным вопросом было – успел ли восстановиться Виктор Цыганков. Как минимум он попал в список игроков, заявленных на матч. Также отмечаем присутствие двух молодых воспитанников Антона Царенко и Александра Яцика. Супряга травмирован, поэтому в атаке остаются лишь Беседин и Ванат. Матч "Штурм" – "Динамо" состоится во вторник, 9 августа, начало в 21:30.
Барселона может не успеть зарегистрировать новичков
Уже в эти выходные стартует чемпионат Испании. Правила лиги предусматривают, что клубы могут зарегистрировать новых игроков, если у них все хорошо с финансами. У "Барселоны", как известно, не все хорошо, хотя клуб этим летом существенно исправил ситуацию. Однако, чтобы Левандовский, Кристенсен, Кесси, Кунде и Рафинья могли сыграть в субботу против "Райо Вальекано", клубу нужно найти еще 13 млн евро. В "Барселоне" пока планируют продать Депая и Брайтвейта, а также подписать контракты с Де Йонгом, Бускетсом и Пике.
Боруссия нашла замену Аллеру
Как известно, после продажи Холанда желто-черные сделали ставку на здорово себя проявившего в "Аяксе" Себастьяна Аллера. Но у форварда нашли злокачественную опухоль, поэтому он вынужден лечь на операционный стол. Дортмундский клуб начал искать замену и в итоге купил у "Кельна" 34-летнего Антони Модеста. Форвард, в прошлом сезоне забивший 23 гола в Бундеслиге, обошелся клубу лишь в 5 млн евро.
О других трансферных новостях
"Манчестер Юнайтед" договорился с "Ювентусом" о трансфере Рабио, в ближайшее время ожидается переход. "Пари Сен-Жермен" согласовал личный контракт с Фабианом Руисом из "Наполи", теперь нужно согласовать сумму с неаполитанским клубом. "Вулверхэмптон" потратил 32 млн евро на Гонсало Гедеша из "Валенсии". "Галатасарай" усилился Дриссом Мертенсом с "Наполи" и Лукасом Торейрой из "Арсенала", за последнего заплатил 6 млн евро. "Интер" расторг контракт с Алексисом Санчесом.
Популярное сейчас
- Ливан отказался принимать первое судно с украинским зерном
- Как Палоп Шахтеру: норвежский голкипер вырвал для команды ничью на 94-й минуте
- Суркис опроверг информацию об переговорах по Довбику
- Победа Зари в Лиге конференций, новый клуб Исмаили. Главные новости за 4 августа
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Новости по теме
- 07:21 Зарубежные Неудача МЮ, первые голы Холанда в Англии, разгром Шахтера. Главные новости за 7 августа
- 07:18 Зарубежные Ничья Ливерпуля, неудача команды Миколенко, разгром от ПСЖ. Главные новости за 6 августа
- 06:27 Украинские Зинченко удачно начинает, Шахтер возвращает Зубкова. Главные новости за 5 августа