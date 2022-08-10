Динамо еще раз победило Штурм, новые сплетни про Мудрика, появился календарь УПЛ. Главные новости за 9 августа
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 9 августа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Markus Tobisch/SEPA.Media
"Динамо" повторно обыграло "Штурм" и вышло на "Бенфику"
Как и в противостоянии с "Фенербахче" киевлянам пришлось играть дополнительное время, и там они дожали соперника за счет отменной физической готовности. На сей раз, героем встречи стал Виктор Цыганков, на счету которого гол и результативная передача на Вивчаренко - 2:1. Теперь на пути "Динамо" к группе ЛЧ осталась всего одна преграда, зато какая - "Бенфика"!
Остальная ЛЧ: подвиг "Рейнджерс", слабость "Монако", сенсация из Азербайджана
"Рейнджерс" дома победили бельгийский "Юнион" 3:0 после гостевых 0:2 - и это самый крутой камбэк дня. "Бенфика" еще раз показала класс против "Мидтьюлланда" (3:1), но другого и не ждали. Еще отмечаем ПСВ, отыгравшегося на 89-й минуте встречи в Монако, и "Карабах", победивший на поле более богатого "Ференцвароша". "Динамо Загреб", "Виктория", "Буде-Глимт", "Маккаби Хайфа" - тоже молодцы.
Обнародован календарь УПЛ: "Динамо" стартует с "Ингульцом", "Шахтер" - с "Металлистом 1925"
Согласно документу, 1-й тур УПЛ-2022/23 пройдет 23 августа, накануне Дня Независимости. У "Шахтера" и "Динамо" поначалу в соперниках середняки; между собой гранды встретятся 15 октября. Это точно будет самый сложный в истории чемпионат Украины, но что поделать? Остается только верить в лучшее, а еще в наше ПВО.
Тимо Вернер вернулся из "Челси" в "РБ Лейпциг"
Два года поиграл Вернер за лондонцев, и за это время его трансферная стоимость упала с 53 млн до 20 - это все, что нужно знать об успешности немца в Лондоне. Очень много мазал Тимо, очень много не успевал; возможно, возвращение в Бундеслигу пойдет ему на пользу. До "Челси" в составе "Лейпцига" Вернер забил 90 голов в 156 матчах и считался самым перспективным немецким нападающим.
Слухи насчет Мудрика: "Ницца" якобы предлагает 20 млн
Сплетни о Мудрике ходят все лето, и вчера Foot Mercato разродилась очередной - якобы "Ницца" предложила за Михаила 20 млн евро. Так ли это на самом деле, или же обыкновенный вброс - поглядим. Агент вингера "Шахтера" прямо говорит, что хотя варианты этим летом были, "Горняки" их отклоняли, требуя больше денег.
Ждем Кабаева в Киеве? Русин стал полноценным игроком "Зари"
Луганчане подписали с Назарием трехлетний контракт, и это хорошая сделка по меркам УПЛ. Русину только 23 года, и он уже играл за "Зарю" в сезоне-2019/20, забив 7 голов. Ранее СМИ писали, что в обратном направлении - то есть, из "Зари" в "Динамо" - поедет Владислав Кабаев, в котором Луческу видит замену Беньямину Вербичу, но пока официальных комментариев от сторон не было.
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