За день до игры. Соперник Зари в Лиге Конференций сменил главного тренера

43-летний Ласло Балинт был уволен с поста главного тренера "Университати", сообщает пресс-служба румынского клуба.

Румын принял команду в середине июня этого года. Под его руководством коллектив успел провести 6 матчей: 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения. После 4-х туров в чемпионате Румынии "Университатя" занимает 9-е место, набрав 5 очков.

Вместо Балинта был назначен 41-летний Мирел Рэдой. Срок трудового соглашения нового тренера с клубом рассчитан на 2 года - до 30 июня 2024 года. с 2015 года специалист работал ассистентом главного тренера в "Стяуа", затем начал работу в молодежной сборной Румынии (изначально был спортивным директором, после став главным тренером). С 2019 по 2021 годы возглавлял национальную сборную Румынии.

Как известно, "Университатя" - соперник луганской "Зари" в третьем раунде Лиги Конференций. Первая встреча завершилась минимальной победой украинского клуба (1:0). Ответная игра пройдет уже завтра, 11 августа.