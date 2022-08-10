  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

За день до игры. Соперник Зари в Лиге Конференций сменил главного тренера

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Румынский клуб быстро нашел замену специалисту

За день до игры. Соперник Зари в Лиге Конференций сменил главного тренера

Фото: ucv1948.ro

Новина українською

43-летний Ласло Балинт был уволен с поста главного тренера "Университати", сообщает пресс-служба румынского клуба.

Румын принял команду в середине июня этого года. Под его руководством коллектив успел провести 6 матчей: 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения. После 4-х туров в чемпионате Румынии "Университатя" занимает 9-е место, набрав 5 очков.

Вместо Балинта был назначен 41-летний Мирел Рэдой. Срок трудового соглашения нового тренера с клубом рассчитан на 2 года - до 30 июня 2024 года. с 2015 года специалист работал ассистентом главного тренера в "Стяуа", затем начал работу в молодежной сборной Румынии (изначально был спортивным директором, после став главным тренером). С 2019 по 2021 годы возглавлял национальную сборную Румынии.

Как известно, "Университатя" - соперник луганской "Зари" в третьем раунде Лиги Конференций. Первая встреча завершилась минимальной победой украинского клуба (1:0). Ответная игра пройдет уже завтра, 11 августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния) Мирел Рэдой
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде