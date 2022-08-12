Один из главных нереализованных талантов мирового футбола. Сегодня День рождения у Марио Балотелли

Марио Балотелли родился 12 августа 1990 года в городе Палермо. Итальянский футболист, сейчас нападающий защищает цвета турецкого клуба "Адана Демирспор".

Марио также выступал в составе национальной сборной Италии. В 2012 году он стал вице-чемпионом Европы, оформив дубль в полуфинальном поединке против Германии (2:1). "Супер Марио" – обладатель премии Golden Boy-2010.

Бало известен в первую очередь своим скверным характером, практически в каждом клубе он конфликтовал с партнерами и тренерами, а вне поля с ним постоянно случались скандальные или курьезные происшествия.