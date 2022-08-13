Больше всего – немцев и англичан. Объявлен список из 10 претендентов на звание лучшего молодого игрока года
Все футболисты представляют топ-5 европейских чемпионатов
Getty Images/Global Images Ukraine
France Football объявил список из 10 претендентов на звание лучшего молодого игрока 2022 года.
Бороться за приз Раймона Копа будут:
- Карим Адейеми ("Зальцбург"/"Боруссия" Д, Германия)
- Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, Англия)
- Эдуардо Камавинга ("Реал", Франция)
- Гави ("Барселона", Испания)
- Райан Гравенберх ("Аякс"/"Бавария", Нидерланды)
- Нуну Мендеш ("Пари Сен-Жермен", Португалия)
- Джамал Мусиала ("Бавария", Германия)
- Йошко Гвардиол ("Лейпциг", Хорватия)
- Букайо Сака ("Арсенал", Англия)
- Флориан Виртц ("Байер", Германия)
The ten Kopa Trophy nominees ⤵️— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022
???????? Karim Adeyemi
???? Jude Bellingham
???????? Eduardo Camavinga
???????? Gavi
???????? Ryan Gravenberch
???????? Nuno Mendes
???????? Jamal Musiala
???????? Joško Gvardiol
???? Bukayo Saka
???????? Florian Wirtz#TropheeKopa #ballondor pic.twitter.com/d15OVTJYNJ
Вручение награды состоится 17 октября.
Напомним, что в прошлом году эту награду выиграл полузащитник "Барселоны" Педри.
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