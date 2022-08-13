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Больше всего – немцев и англичан. Объявлен список из 10 претендентов на звание лучшего молодого игрока года

Общие новости
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Все футболисты представляют топ-5 европейских чемпионатов

Больше всего – немцев и англичан. Объявлен список из 10 претендентов на звание лучшего молодого игрока года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

France Football объявил список из 10 претендентов на звание лучшего молодого игрока 2022 года.

Бороться за приз Раймона Копа будут:

  • Карим Адейеми ("Зальцбург"/"Боруссия" Д, Германия)
  • Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, Англия)
  • Эдуардо Камавинга ("Реал", Франция)
  • Гави ("Барселона", Испания)
  • Райан Гравенберх ("Аякс"/"Бавария", Нидерланды)
  • Нуну Мендеш ("Пари Сен-Жермен", Португалия)
  • Джамал Мусиала ("Бавария", Германия)
  • Йошко Гвардиол ("Лейпциг", Хорватия)
  • Букайо Сака ("Арсенал", Англия)
  • Флориан Виртц ("Байер", Германия)

Вручение награды состоится 17 октября.

Напомним, что в прошлом году эту награду выиграл полузащитник "Барселоны" Педри.

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В статье: Раймон Копа Букайо Сака Эдуарду Камавинга Джуд Беллингем Флориан Виртц Нуну Мендеш Райан Гравенберх Джамал Мусиала Гави Карим Адейеми
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